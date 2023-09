Guerre en Ukraine EN DIRECT : Vladimir Poutine veut renforcer la coopération avec la Corée du Nord « sur tous les axes »…

08h39 : La France condamne des « simulacres d’élections » par la Russie en Ukraine

La France a condamné vendredi des « simulacres d’élections » organisés par la Russie dans les territoires d’Ukraine qu’elle occupe depuis son invasion et en Crimée annexée. « La France condamne fermement l’organisation par la Russie de simulacres d’élections en territoire ukrainien, et notamment dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson », a réagi le ministère des Affaires étrangères. Ces « prétendues élections » sont « dénuées de toute légitimité et se tiennent dans des territoires que la Russie occupe illégalement » a poursuivi dans un communiqué Paris, qui « n’en reconnaîtra pas les "résultats" ».