Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Volodymyr Zelensky le reconnaît : la contre-offensive ukrainienne patine. Selon lui, c’est à cause de la supériorité aérienne de la Russie. « Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie l’est, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive », a déclaré, lors d’une conférence à Kiev, le président ukrainien. Il a dénoncé « des processus qui deviennent plus compliqués et plus lents, s’agissant des sanctions ou de l’approvisionnement en armes » occidentales. « La guerre ralentit, on reconnaît ce fait », a-t-il dit.

Le président ukrainien a une nouvelle fois souligné que si les Occidentaux livraient plus vite des munitions de longues portées, qui permettent de pilonner les défenses, les arrières et la logistique russes, l’armée ukrainienne avancerait également plus vite. « Une arme spécifique a un impact spécifique. Plus elle est puissante et de longue portée, plus la contre-offensive ira vite », a-t-il souligné.

Le chiffre du jour

1. Comme le nombre de morts après un nouveau bombardement sur Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky, visant un bâtiment administratif. Selon les secours, 44 autres personnes ont été blessées, dont 3 sont dans un état grave. Selon la police ukrainienne, c’est un policier qui a été tué et neuf de ses collègues font partie des blessés. Trois civils ont été tués et quatre blessés par une bombe larguée d’un avion sur Odradokamianka, dans la région méridionale de Kherson, a par ailleurs indiqué sur Telegram le ministre de l’Intérieur, Igor Klymenko.

La phrase du jour

Il a tué Prigojine »

C’est une accusation lourde bien que pas surprenante. Le président ukrainien a accusé Vladimir Poutine d’avoir tué Evguenie Prigojine. « Il a tué Prigojine, du moins ce sont des informations que nous avons tous, nous n’en avons pas d’autres », a déclaré Volodymyr Zelensky lors d’une conférence à Kiev.

Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner est mort en août dans un crash d’avion qui effectuait un vol entre Moscou et Saint Pétersbourg, quelques mois après une tentative de mutinerie.

La tendance du jour

Enfin de la transparence sur le salaire des fonctionnaires en Ukraine ? Dans un contexte de scandales de corruption, qui a mené le puissant ministre de la Défense Oleksiï Reznikov à quitter son poste et un ancien allié de Volodymyr Zelensky devant la justice, des dizaines de milliers d’Ukrainiens ont signé une pétition mise en ligne pour réclamer la transparence concernant les déclarations de patrimoine des fonctionnaires. « À l’heure actuelle, cacher ces déclarations aux Ukrainiens revient à couvrir la corruption généralisée dans le pays », indique le texte publié mercredi.

Mis en ligne sur le site de la présidence dédié aux initiatives citoyennes, il a recueilli plus de 83.000 votes, soit bien plus que les 25.000 nécessaires pour que le chef de l’Etat Volodymyr Zelensky réponde. Il lui est demandé de renvoyer un projet de loi devant le parlement, grâce à son droit de veto. Adopté mardi par les députés en deuxième lecture, cet amendement est censé rétablir l’obligation pour les fonctionnaires de déclarer leur patrimoine, mais il maintient le secret pendant une année supplémentaire. « Les citoyens et les journalistes ont été privés d’un outil de contrôle des décisions des agents de l’Etat qui demeure la principale garantie contre la corruption », indique la pétition. Selon un sondage publié fin juillet par l’Institut international de sociologie de Kiev (KIIS), 89 % des Ukrainiens considèrent la corruption comme un problème grave.