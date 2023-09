C’est une mayonnaise montée à la vodka : elle prend mais risque de vite redescendre. Les Russes ont crié au scandale après l’annonce par les Américains de l’envoi de munitions à l’uranium appauvri (UA) à l’Ukraine dans le cadre de la fourniture des chars Abrams promis en janvier dernier. En mars, déjà, la même indignation avait parcouru le Kremlin lorsque les Britanniques ont fourni des obus à l’uranium appauvri avec leurs chars Challengers 2.

Mais que peuvent réellement changer ces munitions sur le terrain ? La Russie a-t-elle raison de brandir le drapeau des risques pour l’environnement et la santé publique ? Est-ce une escalade dans le conflit ? Non, non et non répondent à 20 Minutes Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, historien et stratégiste, et Isabelle Dufour, directrice des études stratégiques chez Eurocrise.

Les munitions à uranium appauvri peuvent-elles changer la donne sur le terrain ?

La livraison de chars occidentaux à Kiev a été le résultat de longues réclamations par Kiev. Plusieurs pays ont finalement cédé. Parmi eux, les Etats-Unis en promettant la fourniture de 31 chars Abrams avec des munitions. Ces chars utilisent notamment des obus à uranium appauvri, qui font partie du « package », avec une vraie efficacité de destruction. « Ce sont des obus flèches utilisés par les chars occidentaux ou les chars russes, efficaces, denses », explique Michel Goya. Ces obus visent d’autres chars, et « pas grand-chose n’y résiste », résume-t-il. « Ils font des dégâts considérables sur les autres chars », abonde Isabelle Dufour, « sachant qu’il existe aussi des blindages contre ces munitions », tempère-t-elle.

Efficaces oui, déterminants non. Sur le champ de bataille, d’une part « il n’y en aura pas tant que ça, ce n’est pas une pluie d’uranium appauvri qui va s’abattre », rappelle l’historien. D’autre part, « ils auront un intérêt limité au vu de la nature des combats, car des affrontements chars contre chars, Il n’y en a pas tant que ça », poursuit-il. Il se peut qu’ils puissent devenir plus utiles très bientôt dans la contre-offensive ukrainienne. « Les forces ukrainiennes sont en train de franchir des lignes et elles vont se retrouver face à des forces capables de manœuvres, développe Isabelle Dufour. Mais ces munitions sont une brique dans l’outillage. »

Les Russes ont-ils raison d’alerter sur les dangers pour l’environnement et la santé ?

Leur utilisation par le passé a « entraîné une hausse effrénée » de cancers et c’est donc une « très mauvaise nouvelle » dont la « responsabilité incombera aux Etats-Unis », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Dans le pays de la catastrophe de Tchernobyl, la peur du nucléaire peut faire mouche. Une fois encore, « la Russie saisit l’occasion pour faire un scandale, pour faire peur et dégrader l’image des alliés de l’Ukraine, ils l’avaient déjà fait avec les Challengers britanniques », rappelle Michel Goya. Pourtant, selon plusieurs études « la toxicité de l’UA est identique à celle de l’uranium naturel. Le suivi médical des vétérans de la Guerre du Golfe ayant reçu des éclats d’obus contenant de l’uranium n’a jusqu’ici révélé aucune conséquence grave pour la santé », souligne ainsi la Commission européenne.

Certains s’inquiètent aussi pour la planète. S'« il y a des vraies craintes » pour l’environnement, qui peuvent être légitimes concernant l’uranium appauvri, « c’est un peu hypocrite de le brandir comme menace particulière dans un conflit qui est déjà une catastrophe environnementale », souligne toutefois Isabelle Dufour. « Quand on détruit un char ou un entrepôt de munitions, les dommages sont considérables pour l’environnement », compare-t-elle. « Ce n’est pas une arme nucléaire, il n’y a pas de radioactivité » ou si peu, insiste de son côté Michel Goya. « Manger des bananes vous expose à une radioactivité quotidienne plus significative, en lien avec le potassium 40 », martèle à son tour Stéphane Audrand, Consultant en risques internationaux, sur X. « Et si vous vous prenez un obus sur la gueule, ce n’est pas la poussière avec des traces d’uranium qui va poser un problème », illustre l’historien, selon qui les Ukrainiens répondront que « cette poussière est toujours moins dangereuse que l’armée russe ».

Cet envoi de munitions peut-il mener à une escalade du conflit ?

Là encore, ce drapeau rouge agité par Moscou de l’escalade du conflit n’est qu’un leurre. Depuis le début de son offensive en Ukraine, le Kremlin ne cesse de marquer des lignes rouges à ne pas franchir, brandissant la menace de l’arme nucléaire. Toutefois, cette menace n’a jamais été mise en application et les alliés fournissent toujours plus d’aide militaire à Kiev pour se défendre contre l’agression.

L’envoi de munition à l’uranium appauvri n’est pas une étape supplémentaire franchie par les Américains, pour la simple raison qu’elle a déjà été franchie par les Britanniques il y a plusieurs mois. « Les Russes avaient déjà tenté de faire peur en mars », rappelle alors Isabelle Dufour. Les F16 promis par le Danemark et les Pays-Bas seront, en revanche, des atouts de taille pour Kiev face à la Russie.