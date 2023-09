07h13 : La Moldavie estime devoir environ dix fois moins de gaz que ce que réclame Gazprom

La Moldavie a proposé mercredi de payer 8,6 millions de dollars de dette au géant russe Gazprom qui a aussitôt rejeté ce montant, près de dix fois moins élevé que les 709 millions réclamés. Le montant proposé par la Moldavie s’appuie sur un audit mené par deux cabinets internationaux. Ce différend sur la dette due par la compagnie russo-moldave Moldovagaz date d’avant le début de l’invasion russe en Ukraine et provient d’une hausse brutale des tarifs décidée par Moscou en 2021.

« Les citoyens de la République de Moldavie n’ont pas à supporter le fardeau de dettes inexistantes envers Gazprom », a déclaré le Premier ministre moldave Dorin Recean, dans un communiqué. « A la suite de l’audit externe, nous rejetons fermement les dettes présumées », a-t-il ajouté.

L’agence norvégienne Wikborg Rein et la Forensic Risk Alliance britannique ont estimé que Moldovagaz, qui est détenue à 50 % par Gazprom et à 36,6 % par le gouvernement moldave, pourrait devoir annuler la majeure partie de sa dette, en partie à cause du manque de documents. Gazprom, dans un communiqué diffusé mercredi sur Telegram, a déclaré que les conclusions de l’audit « ne pouvaient en aucune façon affecter le montant et la validité de ladite dette », insistant sur le fait qu’elles ont été confirmées dans « des documents régulièrement signés par Gazprom et Moldovagaz ».