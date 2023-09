Guerre en Ukraine EN DIRECT : Londres va inscrire Wagner sur sa liste des organisations terroristes…

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live dédié à la guerre en Ukraine. Hier, la Roumanie s’est inquiétée que des attaques visant l’Ukraine soient survenues « très près de sa frontière ». En effet, des drones explosifs ont chuté dans le Danube lundi. De son côté, Kiev se prépare à un hiver « difficile » alors que « plus de 60 % des infrastructures [énergétiques] de la ville ont été endommagées » l’an passé.