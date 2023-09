Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Porte ouverte par Vladimir Poutine. Le président russe a promis de livrer gratuitement des céréales à six pays africains « dans les prochaines semaines » et s’est dit prêt à « envisager la possibilité de ressusciter l’accord » céréalier dès que ses exportations de produits agricoles ne seront plus entravées.

Il a reçu à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, un des rares dirigeants dans l’Otan à continuer le dialogue au plus haut niveau avec le Kremlin et intermédiaire dans l’épineux dossier des exportations de céréales ukrainiennes. Les deux hommes n’ont pas dévoilé d’avancées majeures pour Kiev, Vladimir Poutine se disant à nouveau prêt à « envisager la possibilité de ressusciter l’accord » dès que ses exportations de produits agricoles ne seront plus entravées.

Le président turc prépare de son côté de « nouvelles propositions » avec l’ONU pour « obtenir des résultats » mais il n’a pas donné de détails à ce sujet. L’enjeu est de négocier l’éventuelle reprise - à temps pour la récolte d’automne - de l’accord céréalier vital pour l’approvisionnement alimentaire mondial, auquel Moscou a mis fin mi-juillet.

Le chiffre du jour

23. C’est le nombre de drones explosifs lancés par la Russie sur le sud de l’Ukraine et détruits par Kiev dans la nuit. Le gouverneur d’Odessa, dans le sud-ouest, Oleg Kiper a déploré l’endommagement d'« entrepôts, de bâtiments de production, de machines agricoles et d’équipements d’entreprises industrielles » dans le district d’Izmaïl.

Situé au bord du Danube, le port du même nom est devenu un passage d’importance pour les exportations ukrainiennes depuis le rétablissement du blocus en mer Noire. Dans la nuit de samedi à dimanche, des engins russes avaient déjà frappé des sites industriels sur le Danube, selon le bureau du procureur général de l’Ukraine.

La phrase du jour

Ce fut un honneur de servir le peuple ukrainien et de travailler pour l’armée ukrainienne au cours des 22 derniers mois, la période la plus difficile de l’histoire moderne de l’Ukraine »

Le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov a remis sa démission au Parlement après l’annonce la veille par Volodymyr Zelensky de son remplacement en pleine contre-offensive militaire à la suite de scandales de corruption. « J’ai remis ma lettre de démission à Rouslan Stefantchouk, président du Parlement ukrainien », a déclaré sur le réseau social X (ex-Twitter) Oleksiï Reznikov, 57 ans, en poste depuis novembre 2021.

Oleksiï Reznikov était devenu l’un des visages de la guerre avec la Russie, se rendant fréquemment à l’étranger pour négocier de nouvelles aides auprès des alliés occidentaux de Kiev. Mais un scandale de corruption concernant un contrat de fournitures pour l’armée, signé avec une entreprise turque, l’implique directement. Son départ est donc bien accueilli par les Ukrainiens.

La tendance du jour

La contre-offensive grignote du terrain sur le front sud et près de Bakhmout. Le ministère ukrainien de la Défense a revendiqué des « succès » la semaine passée. Les forces ukrainiennes « poursuivent leurs opérations offensives dans le secteur de Melitopol » et « ont remporté des succès près de Novodanylivka et Novoprokopivka », dans le sud, a déclaré à la télévision publique la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar.

Ces deux villages se trouvent dans la région de Zaporijia, près de Robotyné, une localité « stratégique » reprise fin août aux forces russes et qui ouvre la voie à l’offensive de Kiev vers le sud occupé par l’armée de Moscou. « L’ennemi au sud subit des pertes importantes en personnel, en armes et en matériel, il regroupe ses unités et ses troupes en utilisant ses réserves », a affirmé Ganna Maliar.

Sur le front est, « nous avons remporté un certain succès près de Klichtchiivka », a-t-elle ajouté, en évoquant ce village au sud de Bakhmout, ville au centre des combats depuis plus d’un an et prise par Moscou en mai dernier. « Au cours de la semaine dernière, la zone libérée a augmenté de 3 km2 » près de Bakhmout, et « au total, 47 km2 ont été libérés », sur les flancs de la ville depuis le début de la contre-offensive ukrainienne en juin, a précisé la vice-ministre.