Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev affirme avoir abattu 22 drones russes dans la région d’Odessa…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Alors que la contre-offensive tarde à donner des résultats, les Etats-Unis ont voulu vendredi rassurer. Washington, principal soutien militaire et financier de Kiev, a ainsi salué des « avancées notables » sur le front ces dernières 72 heures dans le Sud. Mais de son côté, le président Vladimir Poutine a loué le même jour une Russie « invincible », auprès d’adolescents à l’occasion de la rentrée des classes, un an et demi après avoir lancé l’invasion de l’Ukraine.