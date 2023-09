Guerre en Ukraine EN DIRECT : Une nouvelle attaque de drone ukrainien déjouée dans la banlieue de Moscou…

07h18 : Une nouvelle attaque de drone déjouée dans la région de Moscou

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’armée russe a abattu un drone militaire ukrainien dans la région de Moscou, près de Lioubertsy, a affirmé le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine sur Telegram. « Il n’y a pas eu de blessés ni de dégâts, selon de premières informations », a précisé l’élu, ajoutant que les services d’urgence se trouvaient sur place.

Les attaques de drones contre le territoire russe et la péninsule de Crimée annexée en 2014 se sont multipliées ces dernières semaines, prenant notamment pour cible la capitale russe, sur fond d’une contre-offensive de Kiev entamée début juin. La Russie avait affirmé avoir détruit jeudi un drone ukrainien dans la région moscovite, dont l’attaque n’avait pas non plus fait de victime selon Sergueï Sobianine.