Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Les missions secrètes de Kiev, dont celle qui a permis de hisser le drapeau ukrainien en Crimée, déplaisent fortement à Moscou. Le Kremlin s’est donc mis en tête de faire la chasse aux « saboteurs » ennemis. Ce jeudi, les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé avoir éliminé un groupe de saboteurs ukrainiens, en tuant deux et faisant cinq prisonniers.

Ces derniers se seraient infiltrés en profondeur dans la région russe de Briansk, frontalière de l’Ukraine. « L’objectif des saboteurs était de commettre une série d’actes terroristes retentissants sur des infrastructures militaires et énergétiques », a déclaré le FSB dans son communiqué. Sur Telegram, le gouverneur de la région, Alexandre Bogomaz, a affirmé que les combats avaient eu lieu dans le district de Navlinski, à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne.

Le chiffre du jour

6. C’est le nombre de militaires ukrainiens morts dans le crash de deux hélicoptères de combat dans l’est de l’Ukraine. Le Bureau national ukrainien d’enquête (SBI) a précisé ce jeudi que le crash s’était produit mardi dans la région de Kramatorsk, assurant qu’une « attention particulière sera notamment portée à l’étude de l’état technique des hélicoptères et au respect des règles de préparation aux vols. La version du sabotage ou de la destruction d’hélicoptères par l’ennemi sera également étudiée. »

Les hélicoptères ukrainiens MI-8, qui datent de l’époque soviétique, sont utilisés sur le front pour frapper les lignes russes avec des roquettes. Ils volent souvent par deux au ras du sol, avant de s’élever brusquement pour effectuer leur tir, puis de retourner à leur base en volant à nouveau au ras du sol.

La phrase du jour

Je suggère à tous ceux qui critiquent de la fermer, de venir en Ukraine et d’essayer de libérer un centimètre carré par eux-mêmes. »

C’est une déclaration du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, qui n’apprécie pas les réserves de certains sur la contre-offensive ukrainienne. Cette dernière, lancée en juin dans l’Est et le sud, s’avère très difficile, avec des avancées réduites en termes de km2. Elle doit notamment faire face aux solides défenses russes, faites de tranchées, de pièges antichars et de champs de mines établis sur des centaines de kilomètres.

La tendance du jour

Evgueni Prigojine est mort mais la présence du groupe Wagner à l’international est, elle, bien vivante. Or, cet état de fait provoque des tensions entre la Biélorussie et la Pologne et les Etats baltes, pays voisins mais dont le premier est allié à la Russie et complice de la guerre en Ukraine tandis que les seconds sont membres de l’Union européenne et de l’Otan. Lundi, Varsovie et les pays baltes ont exigé de la Biélorussie qu’elle « expulse immédiatement » le groupe Wagner de son territoire, qu’ils considèrent comme une menace pour leur propre sécurité.

Mais Minsk n’apprécie pas ce qu’il considère comme des « demandes déraisonnables et stupides ». « Les dirigeants de la Pologne et des Etats baltes attisent l’hystérie à propos de la présence » de Wagner en Biélorussie, a déclaré Alexandre Loukachenko devant son Conseil de sécurité ce jeudi. Il a accusé Varsovie et les Baltes de formuler des « exigences » alors même qu’ils « augmentent leurs budgets militaires et attirent d’importantes formations militaires aux frontières ».

« Il ne devrait pas y avoir un seul soldat étranger en Pologne, en Lituanie ou dans d’autres Etats baltes », a martelé Alexandre Loukachenko, en référence aux forces déployées dans le cadre de l’Otan. Après la mort récente du patron de Wagner dans un crash d’avion, Alexandre Loukachenko a dit qu’il voulait garder jusqu’à 10.000 combattants du groupe dans son pays. La Lituanie a fermé le 18 août deux des six postes-frontières avec son voisin pro-russe en réaction à la présence de Wagner.