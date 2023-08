06h40 : Washington dénonce le rapprochement entre Moscou et Pyongyang

Les négociations sur de futures livraisons d’armes de la Corée du Nord à la Russie « progressent activement », a assuré mercredi un conseiller de la Maison-Blanche, qui a appelé le régime nord-coréen à « cesser » ces discussions. « Ces accords potentiels verraient la Russie recevoir d’importantes quantités » d’armements « de plusieurs types », en particulier des munitions pour l’artillerie, ainsi que des matières premières pour l’industrie de défense russe, a indiqué John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

« La Russie négocie de potentiels accords avec la Corée du Nord pour des quantités importantes et divers types de munitions, pour les utiliser contre l’Ukraine », a ajouté à New York l’ambassadrice américaine à l’ONU Linda Thomas-Greenfield, dans une déclaration lue au nom des Etats-Unis, du Japon, de la Corée du Sud et du Royaume-Uni. Dénonçant à nouveau la visite fin juillet du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou en Corée du Nord où il a assisté à un défilé militaire aux côtés de Kim Jong-un, elle a noté que « cette visite était plus qu’une séance photo », mais destinée à « convaincre Pyongyang de vendre des munitions d’artillerie ».

Mi-août, Vladimir Poutine et la Corée du Nord avaient prôné une coopération accrue, notamment dans le domaine de la défense, nouvelle illustration du rapprochement entre ces deux ennemis des Etats-Unis depuis le début de l’offensive du Kremlin en Ukraine.