Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Les funérailles d’Evgueni Prigojine se sont déroulées ce mardi. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé son intention de ne pas s’y rendre, alors qu’il considérait le chef de Wagner comme un traître depuis sa tentative de rébellion avortée en juin. « L’adieu à Evgueni Viktorovitch s’est déroulé en privé. Les personnes souhaitant faire leurs adieux peuvent se rendre au cimetière de Porokhovskoye » à Saint-Pétersbourg, a indiqué sa société, Concord, sur Telegram. Il s’agit du premier message de l’entreprise depuis la rébellion avortée de Wagner.

Le chiffre du jour

Onze. C’est le nombre d’années de prison dont ont écopé deux journalistes russes ce mardi, par contumace. Ils sont accusés d’avoir diffusé de « fausses informations » sur l’armée, une nouvelle illustration des répressions en cours en Russie. Rouslan Leviev et Michael Nacke sont accusés d’avoir publié sur YouTube en mars 2022, soit juste après l’assaut russe contre l’Ukraine, une vidéo contenant de « fausses informations » sur l’armée et les autorités russes, selon un communiqué du parquet sur Telegram.

La phrase du jour

Vous êtes les enfants de la grande Russie, des grands saints, des rois, de Pierre le Grand, de Catherine II, d’un peuple russe de grande culture et de grande humanité. »

C’est une déclaration du pape François, prononcée par visioconférence à un groupe de jeunes croyants rassemblés dans une église de Saint-Pétersbourg. « Vous êtes les héritiers de la grande mère Russie », a-t-il ajouté, provoquant l’indignation du gouvernement ukrainien. Le porte-parole du ministère ukrainien des affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a jugé le langage du pape « très malheureux » et estimé que c’est « avec ce genre de propagande impérialiste […] que le Kremlin justifie le meurtre de milliers d’Ukrainiens et la destruction de centaines de villes et de villages ukrainiens ».

La tendance du jour

La contre-offensive de Kiev se poursuit même si elle reste poussive. Les troupes ukrainiennes se sont enfoncées plus profondément dans les lignes de défense russes près de Robotyne, un village du front sud dont la libération a été revendiquée lundi, a affirmé mardi un porte-parole de l’armée ukrainienne. « Les forces ukrainiennes ont enregistré des succès en direction de Novodanylivka et de Verbove », deux localités situées dans la région de Zaporijjia, a indiqué Andriï Kovaliov sur un média d’Etat, ajoutant que les troupes tenaient le territoire capturé et attaquaient l’artillerie russe.

Le ministère russe de la Défense a lui affirmé dans son rapport quotidien avoir repoussé deux attaques ukrainiennes près de Verbove et d’autres sur différents secteurs du front sud, sans mentionner directement la situation à Robotyne. L’armée ukrainienne mène depuis juin une contre-offensive très difficile dans l’est et le sud et n’a à ce stade repris que quelques villages.