C’est un thème récurrent de la propagande anti-ukrainienne : Volodymyr Zelensky et ses proches posséderaient de luxueuses villas un peu partout à travers le monde. En 2022, le président ukrainien était accusé à tort d’avoir acheté une maison à cinq millions de dollars en Floride. Cet été, des internautes ont accusé le chef d’Etat d’avoir acheté une villa sur la Côte d’Azur. Une rumeur démentie par l’agence immobilière en charge de la vente auprès de nos confrères de Nice Matin.

Cette fois-ci, c’est en Egypte que la famille du président aurait fait une somptueuse acquisition. Dans un tweet vu plus de 600.000 fois, François Asselineau, le président de l’UPR, affirme que « la belle-mère de Zelensky vient d’acheter une villa de grand luxe pour 5 millions de dollars au bord de la Mer Rouge ». La famille du président ne serait pas la seule concernée : « Les agents immobiliers locaux ont témoigné à la presse que, depuis l’été 2022, ils assistent à un défilé de dirigeants ukrainiens, qui viennent tous s’offrir des villas hollywoodiennes pour des millions de dollars. » François Asselineau, qui a déjà été partagé des informations non fondées, dénonce ensuite la « corruption » et le « détournement de fonds ». « Les contribuables français peuvent au moins avoir la consolation de savoir plus précisément à quoi sert leur argent, que Macron et Von der Leyen envoient par milliards au régime néo-nazi de Kiev », conclut-il. L’accusation a également reprise par plusieurs blogs.

FAKE OFF

François Asselineau s’appuie sur une vidéo partagée sur YouTube, dans laquelle un homme, qui se présente comme étant Mohammed Al-Alawi, un journaliste d’investigation, affirme qu’Olha Kiyashko, la belle-mère du président ukrainien, a acheté une luxueuse maison dans la station balnéaire réputée d’El Gouna, en Egypte. Dans la vidéo, l’homme affirme avoir obtenu des documents montrant la transaction immobilière, mais il ne les présente pas à l’écran. La vidéo n’est plus disponible, le compte YouTube associé ayant été clôturé ce mardi.

La vidéo, toutefois, interpelle : aucun journaliste d’investigation égyptien n’apparaît sous ce nom en dehors de ce compte YouTube. Seule cette vidéo, qui dure moins de deux minutes, a été publiée sur ce compte, qui n’était actif que depuis ce mois. L’homme n’apporte pas de preuves de ce qu’il affirme. Punch, un journal nigérian, a ensuite publié le 22 août des documents qui prouveraient la véracité de la transaction. Toutefois, on trouve le même document prototype en ligne sur le site d’une agence immobilière qui vend des biens dans une autre station balnéaire égyptienne. L’ambassade d’Ukraine en Egypte a par ailleurs apporté un démenti auprès du site égyptien Cairo24, déplorant de la « propagande russe ».

Volodymyr Zelensky et ses proches font régulièrement l’objet d’attaques les accusant de détourner le soutien de guerre versé par les pays occidentaux. Le président ukrainien est également attaqué sur sa fortune qu’il a bâtie lorsqu’il était comédien. En 2022, la presse italienne a indiqué que sa femme était propriétaire d’une villa en Italie. Selon le site d’investigation ukrainien Slidstvo.info, le bien a été acquis en 2017 pour 3,8 millions d’euros.