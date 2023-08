Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev affirme avoir repris le village de Robotyne sur le front sud

07h15 : Moscou confirme la mort de Prigojine

La Russie a officiellement confirmé dimanche, « à l’issue d’expertises génétiques », la mort du patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, dont l’avion s’est écrasé mercredi, suscitant des soupçons de vengeance du Kremlin deux mois après un coup de force avorté. La chute du jet privé transportant Prigojine et sa garde rapprochée s’était produite dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, faisant dix morts.

A l’issue des « expertises génétiques moléculaires » qui ont pris plusieurs jours, il a été établi que les identités des dix victimes « correspondent à la liste » des passagers et des membres de l’équipage de l’avion, a annoncé dimanche le Comité d’enquête russe dans un communiqué. Les noms d’Evguéni Prigojine et de son bras droit, Dmitri Outkine, un ex-officier du renseignement militaire et commandant opérationnel de Wagner, figuraient sur cette liste.

Les enquêteurs n’ont rien dit pour l’heure des pistes examinées, n’évoquant ni la thèse de l’accident, ni celles d’une bombe ou d’un missile sol-air. De leur côté, les Occidentaux ont pointé du doigt Vladimir Poutine, qui avait qualifié Prigojine de « traître » pour sa rébellion contre Moscou. Le Kremlin a nié avoir ordonné d’assassiner Evguéni Prigojine, dénonçant des « spéculations ».