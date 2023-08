Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Alors qu’en France, les précipitations s’abattent partout sur le territoire, la Crimée, elle, voit tomber une kyrielle de drones. Ce vendredi, Moscou a affirmé avoir abattu 42 drones ukrainiens dans la péninsule annexée où Kiev a dit la veille avoir réussi une rare opération commando. « Neuf drones ont été détruits à la suite de l’impact de tirs au-dessus du territoire de la république de Crimée. 33 drones ont été neutralisés par des moyens de guerre électronique et se sont écrasés sans atteindre [leur] cible », a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Ce dernier n’a pas fourni d’informations quant à d’éventuels dégâts ou victimes. Malgré ces attaques, dont le nombre est en hausse constante ces dernières semaines, le Kremlin assure que la situation reste sous contrôle. Tout en reconnaissant qu’il n’était « pas toujours possible » d’éviter « quelques dégâts légers ».

Le chiffre du jour

1 euro. C’est la somme pour laquelle « 100 % des parts » de Heineken en Russie ont été achetées par Arnest, le plus grand fabricant russe de produits cosmétiques, d’articles ménagers et d’emballages métalliques, a annoncé le groupe néerlandais dans un communiqué. Le brasseur néerlandais dans un communiqué. Il a estimé à 300 millions d’euros les pertes totales liées à l’opération.

La phrase du jour

C’est un mensonge absolu, il faut aborder cette problématique en se fondant sur des faits »

C’est une déclaration de Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe. Le Kremlin dément avoir orchestré la mort d’Evguéni Prigojine. « Actuellement, autour de la catastrophe aérienne et des morts tragiques de passagers, notamment d’Evguéni Prigojine, il y a beaucoup de spéculations et on sait bien dans quelle direction on spécule en Occident », a-t-il regretté. Nombre des détracteurs du régime russe ou de ses ex-partisans tombés en disgrâce ont été tués ou ciblés par des tentatives d’assassinat. Mais le Kremlin a toujours démenti toute implication.

La tendance du jour

Deux jours après la mort présumée du patron de Wagner, Vladimir Poutine veut mettre les organisations paramilitaires au pas. Le président russe a signé ce vendredi un décret obligeant les membres de ces formations à prêter serment à la Russie. En vertu de ce décret publié sur le site Internet du gouvernement, ils devront notamment jurer « fidélité » et « loyauté » à la Russie et « suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs ».

Ils s’engagent aussi à « respecter de manière sacrée la Constitution russe », « accomplir consciencieusement les tâches qui [leur] sont confiées » et « défendre courageusement l’indépendance et l’ordre constitutionnel » du pays. Ce décret concerne les personnes enrôlées en tant que combattant volontaire, celles « contribuant à l’exécution des tâches assignées aux forces armées russes » et à d’autres « organes et formations militaires », y compris les forces de défense territoriales formées lors du conflit en Ukraine.

Si le mercenariat est interdit par la loi en Russie, les activités des « sociétés militaires privées » offrant officiellement des prestations liées à la « sécurité », dont Wagner est la plus importante et la plus connue, sont tolérées. Le texte a été signé deux mois après la mutinerie du groupe Wagner, qui, sous les ordres de son patron Evguéni Prigojine, en voulait à la hiérarchie militaire russe, accusée d’incompétence.