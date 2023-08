Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

La contre-offensive ukrainienne est poussive et chaque victoire allègrement célébrée par Kiev. Ce jeudi, l’Ukraine s’est félicitée d’avoir mené une rare opération commando en Crimée et d’y avoir hissé le drapeau national. C’est un succès symbolique dans ce bastion considéré comme imprenable par Moscou pour la journée de l’Indépendance. « L’ennemi a subi des pertes parmi ses hommes et des équipements ont été détruits. Et le drapeau national a flotté de nouveau en Crimée ukrainienne », a affirmé le renseignement militaire ukrainien sur Telegram.

Il n’a pas précisé la mission de ces unités des forces spéciales, mais il a souligné qu’elles sont venues depuis la mer, débarquant près des villages d’Olenivka et Maïak, dans l’ouest de la péninsule, avant de repartir « sans pertes ». « Tous les objectifs et tâches ont été accomplis », a assuré le renseignement ukrainien, qui ne commente pas toujours publiquement les opérations menées en territoires occupés.

Le chiffre du jour

Trois. C’est le nombre de mois ajouté à la sentence du journaliste américain Evan Gershkovich, arrêté fin mars en Russie pour « espionnage ». « La période de détention est prolongée de trois mois (…) jusqu’au 30 novembre », a indiqué dans un communiqué le service de presse du tribunal Lefortovski. Son employeur, le Wall Street Journal, a dans la foulée dénoncé la décision.

« Nous sommes très déçus qu’il soit détenu arbitrairement et à tort pour avoir fait son travail de journaliste », a déclaré le quotidien américain dans un communiqué. « Les accusations sans fondement contre lui sont catégoriquement fausses et nous continuons de plaider pour sa libération immédiate. Le journalisme n’est pas un crime », poursuit le Wall Street Journal.

La phrase du jour

Le taux de mortalité parmi les proches de Poutine est particulièrement élevé »

La mort annoncée du chef de Wagner, Evguéni Prigojine, était sur toutes les lèvres ce jeudi. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a réagi avec ironie après que l’avion d’Evguéni Prigojine, qui était devenu l’ennemi juré du Kremlin depuis sa rébellion fin juin, s’est crashé mercredi soir.

De son côté, le Quai d’Orsai a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer « sur les conditions du crash qui sont d’ailleurs tout sauf claires ». « Il est trop tôt pour mesurer les conséquences de la disparition présumée de Prigojine », a ajouté le ministère français. « Si cette disparition était avérée, ce serait un élément majeur », a-t-il néanmoins souligné.

La tendance du jour

La Norvège va donner des avions de combat F-16 à l’Ukraine, a annoncé le Premier ministre norvégien, ce qui fait de ce royaume scandinave le troisième pays à s’engager à livrer de tels appareils à Kiev. « Nous projetons de donner des avions de chasse F-16 norvégiens à l’Ukraine et nous reviendrons sur les détails concernant le nombre et le calendrier pour la livraison », a indiqué Jonas Gahr Støre dans un communiqué, confirmant ainsi des révélations de médias norvégiens.

Cette promesse survient au moment où Jonas Gahr Støre effectue une visite surprise à Kiev ce jeudi, jour de la fête de l’Indépendance en Ukraine. Selon l’agence norvégienne de presse NTB, qui a parlé avec le Premier ministre pendant son déplacement, le nombre d’appareils fournis serait compris entre cinq et dix, et plutôt dans le bas de cette fourchette.

Jeudi, Oslo a aussi promis des missiles antiaériens Iris-T, des équipements de déminage et une aide de 1,5 milliard de couronnes (130 millions d’euros) pour l’achat de gaz et d’électricité cet hiver. La Norvège est ainsi le troisième pays à s’engager à fournir des F-16 à l’Ukraine après les Pays-Bas et le Danemark.