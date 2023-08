Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le chef de Wagner Evgueni Prigojine et son adjoint présumés morts dans le crash d’un avion privé…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Depuis hier soir, l’incertitude demeure sur le sort du chef de Wagner. Evgueni Prigojine son adjoint et huit autres passagers sont en effet présumés morts dans le crash d’un avion privé au nord-ouest de Moscou, selon l’agence russe du transport aérien et un ministère. Reste à savoir maintenant si le responsable de la rébellion avortée en juin en Russie se trouvait bien à bord de l’appareil. Des réponses à venir tout au long de ce Live.