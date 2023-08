Guerre en Ukraine EN DIRECT : Une frappe de drones abîme des infrastructures céréalières dans la région d’Odessa…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Après des mois à constituer des stocks d’armements occidentaux, l’armée ukrainienne a lancé en juin une vaste opération militaire dans le Sud et l’Est pour reconquérir ses terres occupées. Ce délai, la Russie l’a mis à profit pour constituer des lignes de défenses faites notamment de redoutables champs de mines, si bien que les avancées, en dépit de combats acharnés, sont limitées à une poignée de villages. La situation sur le champ de bataille est « très mouvante », a d’ailleurs prudemment commenté la Maison-Blanche mardi, après des articles de presse citant des responsables américains et occidentaux inquiets de l’évolution de la contre-offensive ukrainienne.