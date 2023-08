Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Touchés coulés. La Russie a affirmé mardi avoir « détruit » deux navires militaires ukrainiens, derniers accrochages maritimes en date depuis qu’elle a claqué la porte d’un accord pour exporter les céréales ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir coulé un navire militaire ukrainien dans une zone sous son contrôle et une vedette ukrainienne de fabrication américaine au large de l’île des Serpents, libérée l’année dernière par Kiev.

Pendant près d’un an, les attaques en mer Noire étaient devenues plus rares, permettant la mise en œuvre d’un accord pour que l’Ukraine exporte sa production agricole. Mais Moscou s’en est retirée en juillet, multipliant depuis les bombardements d’infrastructures portuaires ukrainiennes.

Le chiffre du jour

Plus de 200. C’est le nombre de centres d’enrôlement militaire qui ont été perquisitionnés en Ukraine pour éradiquer un système de corruption permettant à des conscrits d’échapper à l’armée, a annoncé mardi le Parquet, en pleine contre-offensive ukrainienne. « Les forces de l’ordre ont découvert des systèmes de corruption à grande échelle dans presque toutes les régions du pays (…) Actuellement, plus de 200 perquisitions simultanées sont menées », a indiqué le Parquet sur Telegram.

Les enquêteurs soupçonnent « l’implication de fonctionnaires des bureaux d’enrôlement militaire, de ceux chargés des examens médicaux et sociaux », a-t-il précisé. Selon l’enquête, en échange de pots-de-vin, « les fonctionnaires ont aidé des citoyens à obtenir des certificats d’invalidité ou à être reconnus temporairement inaptes au service. Cela leur permettait de retarder ou d’éviter le service militaire », a ajouté le Parquet.

La phrase du jour

Le groupe Wagner effectue une mission de reconnaissance, rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique encore plus libre »

Evgueni Prigojine est de retour. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner est apparu lundi soir pour la première fois dans une vidéo face caméra depuis l’abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin, parlant dans un paysage désertique, habillé d’une tenue de camouflage et montrant un fusil d’assaut. Il a affirmé se trouver avec des combattants à lui en Afrique, où il travaille à la grandeur de la Russie, appelant les volontaires à le rejoindre.

Se présentant désormais comme le « cauchemar » des djihadistes du groupe Etat islamique et d’Al-Qaida, le patron de Wagner a appelé les volontaires à le rejoindre pour « remplir les tâches qui ont été désignées et que nous avons promis de remplir ». Il ne dit pas dans quel pays il se trouve, alors que Wagner a une importante présence au Mali et en Centrafrique.

La tendance du jour

Moscou a aussi affirmé avoir repoussé une nouvelle incursion armée venue d’Ukraine dans la région frontalière de Briansk et détruit des drones près de la capitale. Et une nouvelle fois, Moscou dit avoir repoussé mardi de son territoire une incursion armée venue d’Ukraine dans la région frontalière de Briansk.

Selon le gouverneur, Alexandre Bogomaz, les autorités sont « occupées à prendre des mesures pour assurer la sécurité des habitants ». Les régions frontalières russes ont été visées à plusieurs reprises par des incursions, généralement revendiquées par des unités se disant russes, opposées au Kremlin et installées en Ukraine.