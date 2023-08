Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri à Athènes pour une visite officielle, ont annoncé les services du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, ajoutant qu’il participerait à un dîner informel avec des dirigeants européens et des Balkans.

Zelensky, qui était ce week-end en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark, poursuit sa tournée surprise en Europe dans un pays qui est un fervent soutien de l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie. A Copenhague, ce lundi, Volodymyr Zelensky, a déclaré être convaincu que la Russie allait perdre la guerre, alors que le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé la livraison prochaine d’avions de combat F-16 à l’Ukraine. « Aujourd’hui, nous sommes convaincus que la Russie va perdre cette guerre », a-t-il lancé devant la foule rassemblée près du Parlement. De son côté, l’ambassadeur de Russie au Danemark a condamné la décision du Danemark de livrer ces avions de combat, estimant que cela menait à une « escalade du conflit ».

Le chiffre du jour

15.000. C’est le nombre de psychologues scolaires formés par l’Unesco pour faire face à l’impact de la guerre sur la santé mentale des élèves et des enseignants ukrainiens, traumatisés par l’invasion russe de leur pays en février 2022. Selon l’Unesco, 75 % des écoliers ukrainiens ont souffert de stress et 26 % des adolescents ont un syndrome de stress post-traumatique. Le programme de formation a débuté ce lundi.

La phrase du jour

Le pontife est évidemment très préoccupé par les centaines de milliers de personnes qui ont été tuées ou blessées et les vies civiles innocentes qui ont été fauchées. Il est très intéressé par mon point de vue sur la situation et le déroulé de la guerre, ainsi que sur la tragédie qui se déroule en Ukraine. »

Tels sont les mots du chef d’état-major américain. Mark Milley a été reçu par le pape au Vatican, ce lundi, et a fait état de sa rencontre à des journalistes à bord d’un avion militaire américain, à la suite de l’entretien. Mark Milley, catholique pratiquant, a également déclaré que le pontife et lui avaient discuté d’autres sujets, et avaient « beaucoup (parlé) de l’Afrique

La tendance du jour

L’Ukraine a repris en une semaine 3 km2 aux forces russes près de Bakhmout, capturée par les forces russes en mai au prix d’une bataille particulièrement longue et meurtrière, a indiqué une vice-ministre de la Défense. « Trois kilomètres carrés supplémentaires ont été libérés » vers Bakhmout la semaine passée, a indiqué Ganna Maliar à la télévision ukrainienne, assurant que ses forces avaient repris 43 km2 depuis juin. « Dans le Sud, la situation n’a pas connu de changement significatif, nos défenseurs continuent d’avancer vers (les villes occupées) de Berdiansk et Melitopol », a-t-elle ajouté, sans préciser si des gains concrets y ont été réalisés.

L’Ukraine est engagée depuis début juin dans une vaste contre-offensive pour tenter de libérer les régions occupées par Moscou. Cette opération n’a jusqu’à présent permis de réaliser que des gains modestes, avec la prise d’une poignée de villages après plus de deux mois de combats. Dans le nord-est de l’Ukraine, dans la zone de Koupiansk, seul endroit du front où ce sont les forces russes qui attaquent, Ganna Maliar a assuré que la ligne ukrainienne tenait bon, alors que des évacuations de civils ont commencé.

Le ministère russe de la Défense a lui indiqué dans son rapport quotidien que les troupes de Moscou ont encore « amélioré » leurs positions dans ce secteur. Selon lui, l’armée russe a aussi repoussé des attaques ukrainiennes près du village d’Ourojaïné, capturé par l’Ukraine la semaine dernière, et celui de Robotyné, autre point chaud sur le front Sud.