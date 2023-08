C’est une décision que Volodymyr Zelensky attendait depuis plusieurs mois. Le président ukrainien a donc salué dimanche soir la décision « historique » des Pays-Bas et du Danemark de livrer à son pays un total de 61 avions de combat américains F-16, deux jours après le feu vert américain sur le sujet.

« Nos combattants vont recevoir 42 super avions de combat » de la part des Pays-Bas, a écrit le président de l’Ukraine sur X en remerciant le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Ceux-ci s’ajoutent aux 19 annoncés par le Danemark. Ce dernier et les Pays-Bas, qui ont accueilli le président ukrainien lors de visites surprises, se sont engagés à livrer des F-16 à Kiev une fois les pilotes ukrainiens formés.

Des livraisons étalées jusqu’en 2025

Volodymyr Zelensky a été accueilli dans l’après-midi par la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le ministre des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen et le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen. Ils ont, pendant cette visite, examiné des F-16 et fait le point sur le début de la formation des pilotes ukrainiens, a précisé le cabinet de la Première ministre danoise.

« Nous savons que vous avez besoin de plus (d’équipements militaires) et c’est (…) pourquoi nous allons faire don de 19 avions de combat F-16 à l’Ukraine », a annoncé Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse avec son homologue ukrainien. Ces avions seront livrés progressivement à Kiev : six vers la fin de l’année, huit l’année prochaine et cinq l’année suivante, a précisé la cheffe du gouvernement.

Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky se trouvait sur une base de l’armée de l’air néerlandaise à Eindhoven pour une visite surprise au cours de laquelle Mark Rutte a officialisé la livraison d’avions de combats F-16 à l’Ukraine. Le Premier ministre néerlandais avait alors précisé que les Pays-Bas possédaient à ce stade 42 appareils de ce type mais qu’il devrait s’entretenir avec ses partenaires internationaux avant de décider du nombre exact à fournir à Kiev.

Un passage de Zelensky également en Suède

Les Etats-Unis ont approuvé vendredi l’envoi par le Danemark et les Pays-Bas d’avions de combat F-16 à l’Ukraine une fois les pilotes ukrainiens formés. Cette formation, par une coalition de onze pays, a commencé et des responsables ont dit espérer que les pilotes soient prêts d’ici le début 2024. Des cours de langue pour favoriser l’utilisation des appareils par les pilotes sont en cours, a d’ailleurs rappelé Mark Rutte, ajoutant vouloir commencer « le plus tôt possible » l’entraînement militaire au Danemark, qui sera ensuite transféré en Roumanie.

Volodymyr Zelensky était en outre samedi en Suède où les discussions avec le Premier ministre Ulf Kristersson ont tourné autour d’un nouveau paquet d’aide, notamment la production conjointe de chars légers suédois CV90.