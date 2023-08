Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les secours s’activent dans les décombres de Tcherniguiv, alors qu’une frappe russe a fait sept morts…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Hier, une frappe russe a touché le centre Tcherniguiv, dans le nord de l’Ukraine. Le bilan est lourd : sept morts et plus de 140 blessés, selon les Ukrainiens. Le bilan n’est surtout que provisoire. Les secours continuent d'ailleurs ce dimanche de s’activer dans les décombres après cette attaque qualifiée d' « odieuse » par les Nations unies.