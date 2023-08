Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Après avoir longé les côtes roumaines puis bulgares, le porte-conteneurs Joseph Schulte, battant pavillon de Hong Kong, devrait arriver ce soir à Istanbul. C’est la première fois qu’un cargo s’aventure en mer Noire depuis la fin de l’accord sur les céréales. Malgré l’imposant blocus russe, le Joseph Schulte avait quitté ce mercredi le port ukrainien d’Odessa, apparaissant comme un défi lancé à la Russie qui menace de couler de tels navires depuis qu’elle a mis fin en juillet à l’accord permettant à l’Ukraine d’exporter ses céréales.

Le navire arrivera « probablement ce soir » à Istanbul, a déclaré jeudi un porte-parole du groupe Schulte, basé à Hambourg. Le cargo utilise « un nouveau couloir humanitaire » établi par Kiev, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tandis que la Russie a procédé le week-end dernier à des tirs de sommation à l’intention d’un cargo qui se dirigeait vers Izmaïl, un port sur le Danube dans le sud de l’Ukraine.

La phrase du jour

Notre objectif est la victoire, la victoire sous la forme de la libération de nos territoires à l’intérieur des frontières de 1991. Et peu importe le temps que cela prendra. »

Tels sont les mots du chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, prononcés lors d’un entretien avec l’Agence France Presse. Le ministre a martelé l’objectif collectif ukrainien : la contre-offensive menée depuis juin a pour « objectif » de libérer toute l’Ukraine, « peu importe le temps que cela prendra ». « Tant que le peuple ukrainien partage cet objectif, le gouvernement ukrainien avancera main dans la main avec son peuple », a-t-il ajouté, tout en admettant que « l’Ukraine paie le prix le plus élevé » d’un conflit qui a ravagé de nombreuses régions de ce pays frontalier de l’Union européenne.

En Ukraine, « nous sommes tous fatigués. Je suis fatigué et vous êtes fatigués. Nous sommes tous des humains. Mais les enjeux sont trop élevés pour permettre à la fatigue de déterminer la nature de nos décisions », a estimé le ministre.

Le chiffre du jour

Cinq. Comme le nombre de militaires ukrainiens condamnés par des tribunaux prorusses à de lourdes peines de prison pour « meurtre » et de « traitements cruels envers des civils », a indiqué dans un communiqué le Comité d’enquête russe. Vladimir Pafitsevitch et Evgueni Vakhnenko ont été reconnus coupables de « traitements cruels envers la population civile », de « recours à des méthodes interdites lors d’un conflit armé » et de « meurtre en groupe avec préméditation ». Capturés pendant l’offensive russe en Ukraine, ils ont été condamnés chacun à 22 ans de réclusion.

Egor Kouranov, un autre militaire, a lui été condamné à douze ans de prison pour « traitements cruels envers des civils » et « d’utilisation de méthodes interdites dans un conflit armé », tout comme deux autres militaires ukrainiens du régiment Azov, Pavel Artiomenko et Anton Romaniouk, eux condamnés à vingt-quatre ans de prison chacun.

La tendance du jour

Si les autorités ukrainiennes font mine de contrôler la situation, il semblerait que les Russes continuent d’avancer et de pilonner le nord-est de l’Ukraine, près de Koupiansk. C’est près de cette localité par ailleurs qu’une femme « née en 1962 » est décédée lors de bombardements russes.

Au même endroit, une autre femme, « née en 1963 », a été blessée « par des éclats d’obus » et qu’un immeuble d’habitation avait été endommagé, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv Oleg Synegoubov. Jeudi, les Russes se trouvaient désormais seulement à quelques kilomètres de Koupiansk.