Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev veut libérer tout son territoire, « peu importe le temps que cela prendra »…

06h40 : Pour Sarkozy, l’Ukraine « doit rester neutre »

Dans un entretien au Figaro, Nicolas Sarkozy estime que l’Ukraine doit « rester neutre », et ne rejoindre ni l’Otan ni l’Union européenne. « L’Ukraine est un trait d’union entre l’ouest et l’est, il faut qu’elle le reste », tranche l’ancien chef de l’État, évoquant à propos d’une adhésion à l’Alliance atlantique ou à l’Europe des « promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues ».

« Elle doit rester un pays neutre, je ne vois pas en quoi ce serait une insulte », poursuit-il, suggérant « un accord international prévoyant des assurances de sécurité extrêmement fortes pour la protéger contre tout risque de nouvelle agression ».

Il rappelle avoir « eu des dizaines de conversations » avec Vladimir Poutine, lorsqu’il était à l’Elysée. « On me dit qu’il n’est plus celui que j’ai connu, je n’en suis pas convaincu », relève-t-il, défendant « la diplomatie, la discussion, l’échange » pour « trouver une solution acceptable » à ce conflit. Il insiste sur un nécessaire « compromis » sans quoi « cette poudrière pourrait avoir des conséquences redoutables ».