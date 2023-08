Nicolas Sarkozy ne veut pas voir Kiev terminer sa route vers Bruxelles. L’ancien président estime en effet que l’Ukraine, envahie le 24 février 2022 par la Russie, doit « rester neutre », et donc ne rejoindre ni l’Otan ni l’Union européenne.

« L’Ukraine est un trait d’union entre l’ouest et l’est, il faut qu’elle le reste », tranche l’ancien chef de l’État dans un entretien-fleuve mercredi au Figaro, évoquant à propos d’une adhésion à l’Alliance atlantique ou à l’Europe des « promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues ».

La neutralité de l’Ukraine n’est pas « une insulte »

L’Ukraine « doit rester un pays neutre, je ne vois pas en quoi ce serait une insulte », poursuit-il, suggérant « un accord international prévoyant des assurances de sécurité extrêmement fortes pour la protéger contre tout risque de nouvelle agression ». Il rappelle en outre avoir « eu des dizaines de conversations » avec le président russe Vladimir Poutine, lorsqu’il était à l’Elysée. « On me dit qu’il n’est plus celui que j’ai connu, je n’en suis pas convaincu », considère-t-il.

Dans l’entretien de mercredi, l’ancien président défend par contre « la diplomatie, la discussion, l’échange » pour « trouver une solution acceptable » à ce conflit. Il insiste ainsi sur un nécessaire « compromis » sans quoi « cette poudrière pourrait avoir des conséquences redoutables ».

Un petit tacle contre Macron

Au passage, il profite pour égratigner Emmanuel Macron qui « n’a pas, hélas, été jusqu’au bout » de ses tentatives de discussion avec le président russe, « à cause de la pression des pays européens de l’est ». « Sur ce sujet, les intérêts européens ne sont pas alignés sur les intérêts américains ».

Par ailleurs, selon Nicolas Sarkozy, pour la Crimée, annexée en 2014 par la Russie, « tout retour en arrière est illusoire ». Pour lui, « un référendum incontestable (…) sera nécessaire pour entériner l’état de fait actuel ». Au-delà, l’ancien président craint un « conflit gelé », où l’Ukraine cherche à « reconquérir ce qui (lui) a été injustement pris ». Selon l’ancien chef de l’État, une « sortie par le haut » du conflit consisterait même à organiser « des référendums strictement encadrés par la communauté internationale pour trancher les questions territoriales de façon définitive et transparente » notamment dans « les territoires disputés de l’est et du sud de l’Ukraine ».