Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les ressources militaires ukrainiennes sont « quasiment épuisées », selon le pouvoir russe…

09h52 : La banque centrale russe relève ses taux pour contrer la chute du rouble

La Banque centrale russe (BCR) a relevé mardi son taux directeur de 8,5 % à 12 %, sur fond de redémarrage de l’inflation et de chute du rouble, au plus bas par rapport à l’euro et au dollar depuis mars 2022. « Cette décision a été prise afin de limiter les risques pesant sur la stabilité des prix », a indiqué la BCR dans un communiqué, à l’issue d’une réunion d’urgence sur ses taux.