Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev a déjoué des attaques russes dans la région d’Odessa...

06h20 : Sept morts, dont un bébé, dans des frappes russes sur le sud de l’Ukraine

Sept personnes ont été tuées, dont un nourrisson et un enfant de 12 ans, dans des frappes russes dimanche sur la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Trois adultes et deux enfants d’une même famille sont morts dans le village de Chyroka Balka et deux autres personnes dans celui de Stanislav, a déclaré le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko.

« Un mari, une femme et leur nourrisson de 23 jours ont été tués par des tirs d’artillerie ennemis », a-t-il écrit sur Telegram. L’enfant de 12 ans a été grièvement blessé dans le bombardement de Chyroka Balka et transporté à l’hôpital, où il s’est éteint. Au total, 13 personnes ont aussi été blessées dans ces frappes, selon la même source.