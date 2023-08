Guerre en Ukraine EN DIRECT : Une attaque russe fait six morts dans le sud de l'Ukraine…

10h56 : Une attaque russe fait six morts dans le sud de l’Ukraine

« La Russie a tué six personnes dans la région de Kherson », a déclaré le ministre de l’Intérieur, Igor Klymenko. Le bombardement a causé la mort de trois adultes et un bébé de 23 jours dans la localité de Shyroka Balka et de deux autres personnes dans celle de Stanislav.