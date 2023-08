Depuis le début du mois d’août, une publication circule de manière virale sur X (ex-Twitter). D’après un internaute, il aurait été demandé l’arrêt de la guerre en Ukraine sur un panneau d’affichage lumineux qui se trouverait à Tokyo, au Japon. Sur la vidéo de douze secondes, la personne derrière la caméra filme la devanture au-dessus d’un magasin où l’on voit un message défiler le panneau lumineux. Dans une police moderne et colorée, on lit « Stop Zelensky. Stop war » [« Arrêtez Zelensky ! Arrêtez la guerre ! » en français]. Mais il y a de fortes chances que cette vidéo soit issue d’un montage. 20 Minutes vous explique pourquoi.

FAKE OFF

D’après une recherche d’images inversées, il est possible de retrouver l’origine de la vidéo, publiée en réalité il y a deux ans, soit avant le début de la guerre en Ukraine. Il s’agit d’une vidéo nommée « A night walk in Tokyo Shibuya », un arrondissement de la ville considéré comme l’épicentre de la culture japonaise. Initialement, la vidéo a été publiée par le compte YouTube « Virtual Japan », qui cherche « à partager l’expérience d’être au Japon et à offrir une tranche de vie quotidienne de ce que c’est d’être vraiment là-bas ».

Au cours de la vidéo qui dure une heure et 48 minutes, on retrouve la séquence en question à partir de la vingtième minute. Il s’agit de la même vidéo au travelling facilement reconnaissable. D’autres indices nous permettent de le vérifier : le taxi noir et le taxi jaune sur la route à gauche de l’image, l’homme en costard qui traverse en même temps que le cameraman ou encore la moto stationnée au niveau du passage piétons.

Sur les images d’origine, ce n’est pas un panneau demandant l’arrêt de la guerre que l’on voit, mais des clips de musique et des publicités mettant en scène plusieurs femmes. Ce sont ces dernières images qui ont été détournées.

Petit jeu des sept similitudes. - L.F

Qu’en est-il de la relation actuelle entre le Japon et l’Ukraine ? Depuis plus d’un an, le pays d’Asie se dit formellement opposé à l’invasion russe en Ukraine. En mai dernier, Tokyo a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, à savoir le gel d’actifs de 17 ressortissants et 78 organisations russes, ainsi que l’interdiction d’exporter des biens et services vers 80 entités russes. Alors que le pays s’interdit - depuis la Seconde Guerre mondiale - la livraison d’armes à des pays en guerre, le Japon pourrait finalement renoncer à son pacifisme pour aider l’armée ukrainienne. Mais pour le moment, rien n’est encore acté.