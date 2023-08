Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie affirme avoir abattu 13 drones ukrainiens près de la Crimée et de Moscou…

06h15 : Bienvenue dans ce nouveau Live

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Le ton continue de monter entre Moscou et les soutiens de Kiev. Hier, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’en est ainsi pris une nouvelle fois aux Occidentaux en fustigeant la « guerre indirecte » menée contre la Russie via l’Ukraine. Dans un discours devant des cadres de l’armée, il a notamment évoqué la « multiplication » des « menaces sur la sécurité militaire » aux frontières russes. Selon lui, « ces menaces (…) exigent une réponse rapide et adéquate. Nous discuterons des mesures nécessaires pour les neutraliser et prendrons les décisions appropriées ».