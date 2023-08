Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

La guerre en Ukraine, que le Kremlin continue d’appeler une « opération spéciale », continue de se déplacer sur le territoire russe. Ce mercredi, un civil a été tué et quatre autres ont été blessés dans un bombardement ukrainien qui a touché le village russe de Gorkovski, près de la frontière, d’après le gouverneur de la région de Belgorod.

Plus tôt dans la journée, la Russie a annoncé avoir abattu deux drones ukrainiens qui fonçaient vers Moscou. Ce type d’attaques, qui visent le territoire russe, se multiplient ces dernières semaines. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a précisé qu’un des engins avait été abattu dans le secteur de Domodedovo, où se trouve un grand aéroport international, et l’autre près d’une importante autoroute menant vers l’ouest.

La phrase du jour

Je lui disais, mon pote, faut pas faire ça. Si tu t’agites cul nu devant un nid de frelons, sois prêt à ce qu’ils te piquent très fort. Donc ne te lève pas. »

C’est une déclaration du musicien Valentin Sokhorev, qui se considérait « presque » comme le grand frère d’Anatoli Berezikov. Ce militant russe antiguerre a été retrouvé mort dans sa prison à Rostov-sur-le-Don, dans le sud-ouest de la Russie, le 14 juin 2023. Il est, officiellement, le premier opposant russe au conflit en Ukraine à mourir en détention depuis l’offensive du 24 février 2022. Les circonstances de son décès sont obscures car si les autorités évoquent un suicide, ses soutiens affirment qu’il a été torturé à mort.

Le chiffre du jour

2.000. C’est le nombre de militaires supplémentaires que Varsovie va envoyer à sa frontière avec la Biélorussie. La Pologne enregistre un nombre record de tentatives de passage et accuse Minsk et Moscou d’orchestrer un nouvel afflux de migrants dans l’Union européenne afin de déstabiliser la région.

La tendance du jour

Le Kremlin montre de nouveau les dents et menace l’Occident tout en l’accusant d’être lui-même menaçant. Ce mercredi, le ministre russe de la Défense a longuement détaillé les « menaces pour la sécurité militaire » de la Russie, qui, selon lui, « se sont multipliées dans les directions de l’ouest et du nord-ouest » ces dernières années.

Et proféré un avertissement vague mais agressif : ces menaces « exigent une réponse rapide et adéquate », a martelé Sergueï Choïgou. « Nous discuterons des mesures nécessaires pour les neutraliser lors de la réunion et prendrons les décisions appropriées », a-t-il poursuivi dans ce discours. Parmi ces menaces, le ministre a cité l’adhésion de Stockholm et Helsinki à l’Otan ainsi que le soutien à l’Ukraine. Sergueï Choïgou a notamment fustigé la « guerre indirecte » menée par l’Occident contre la Russie, « en apportant un soutien sans précédent au régime fantoche de Kiev ».