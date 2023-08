Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Version contre version. Si l’armée russe a affirmé avoir visé un centre de commandement militaire ukrainien à Pokrovsk, l’Ukraine l’accuse d’avoir pilonné des bâtiments civils faisant sept morts dans cette ville de l’est. « Dans la zone de la localité de Krasnoarmeïsk [nom soviétique de Pokrovsk] (…), un centre de commandement avancé du groupement ukrainien "Khortytsia" a été frappé », a défendu le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. « C’est un mensonge complet », a rétorqué à l’AFP Serguiï Tcherevaty, le porte-parole du centre de commandement pour l’est de l’Ukraine : « De mémoire, c’est la quatrième fois qu’ils prétendent quelque chose comme ça ».

Lundi soir, à quelques dizaines de minutes d’intervalle, deux missiles russes sont tombés sur un pâté d’immeubles dans le centre de Pokrovsk, faisant sept morts et 82 blessés, selon le dernier bilan donné par le chef ukrainien de l’administration militaire de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Une douzaine de bâtiments qui abritaient un hôtel, des cafés, d’autres commerces, des appartements et des bureaux ont été touchés, a ajouté la même source. Mais c’est un immeuble d’habitation de cinq étages qui a été le plus affecté par la première frappe et l’hôtel voisin Droujba dans la seconde.

La phrase du jour

« Nous savions depuis longtemps que la Russie était un agresseur, nous savons cela et le monde entier le sait »

La Géorgie se rebelle. À l’occasion du 15e anniversaire de la guerre avec la Russie, Tbilissi a dénoncé « l’agresseur » russe et a prôné « la fin de l’occupation » de deux régions géorgiennes. Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, l’armée russe intervenait en Géorgie pour voler au secours de la petite région d’Ossétie du Sud, un territoire séparatiste prorusse contre lequel Tbilissi avait déclenché une opération militaire. En cinq jours, les forces de Moscou avaient mis l’armée géorgienne en déroute et menacé de prendre la capitale Tbilissi.

Un accord de paix avait finalement abouti au retrait des troupes russes mais Moscou a reconnu l’indépendance de l’Ossétie du Sud et d’une autre région séparatiste, l’Abkhazie, et y maintient depuis une forte présence militaire. « Notre défi principal est de mettre fin à cette occupation », a souligné mardi le Premier ministre géorgien, Irakli Garibachvili, tout en insistant sur la nécessité de parvenir à un règlement « pacifique » du problème.

Le chiffre du jour

25. C’est le nombre de personnalités et entreprises supplémentaires ciblées par les autorités britanniques. Le Royaume-Uni a annoncé une nouvelle salve de sanctions en réponse à l’invasion russe, visant les approvisionnements militaires de la Russie à l’étranger. Le ministère britannique des Affaires étrangères cible 25 personnalités et entreprises, dont 22 situées hors de Russie, notamment en Turquie, en Iran (pour la livraison de drones), à Dubaï ou en Biélorussie. Trois compagnies russes important du matériel électronique sont concernées.





Un ressortissant slovaque, Ashot Mkrtychev, est sanctionné « pour son implication dans une tentative d’accord de fourniture d’armes entre la Corée du Nord et la Russie », précise le Foreign Office dans un communiqué. Un Suisse, Anselm Oskar Schmucki, est lui visé pour son rôle dans le service financier, via la société DuLac Capital présente en Russie. « Les sanctions historiques annoncées réduiront encore l’arsenal russe et resserreront l’étau sur les chaînes d’approvisionnement qui soutiennent l’industrie de la défense de M. Poutine », a déclaré le chef de la diplomatie James Cleverly, cité dans le communiqué. « Ceux qui soutiennent la machine militaire russe n’ont nulle part où se cacher. »

La tendance du jour

Les centrales nucléaires ukrainiennes situées dans les territoires contrôlés par Kiev seront en pleine capacité avant l’hiver pour fournir de l’électricité au pays, a assuré lundi l’opérateur ukrainien du nucléaire.

« Toute la puissance dont nous disposons fournira le système électrique », après l’entretien de certains réacteurs avant l’hiver, a déclaré à la presse le président d’Energoatom, Petr Kotin. Il s’exprimait à la centrale de Pivdennooukraïnsk, dans le sud de l’Ukraine, à l’occasion de la remise en service de l’un de ses trois réacteurs - chacun d’une puissance de 1.000 mégawatts.

« Nous rentrerons dans l’hiver avec les neuf réacteurs à pleine capacité », a indiqué Petr Kotin, précisant que quatre réacteurs actuellement en réparation seront opérationnels avant novembre, pour une puissance totale de près de 7.600 mégawatts.