Le fait du jour

La Russie tente-t-elle d’avoir la peau de Volodymyr Zelensky ? C’est en tout cas ce qu’affirment les services de sécurité ukrainiens selon lesquels une attaque contre leur président a été déjouée en juin. Dans un communiqué, le SBU a déclaré avoir interpellé une « informatrice des services secrets russes qui recueillait des renseignements sur la visite prévue du président dans la région de Mykolaïv », proche de la ligne de front, en vue d’une « attaque aérienne massive ».

Selon la même source, cette femme qui travaillait dans un magasin sur une base militaire « a tenté d’établir l’heure et la liste des lieux de l’itinéraire provisoire du chef de l’État dans la région ». Le SBU a diffusé une photo floutée de cette femme, détenue par des agents, ainsi que des messages téléphoniques et des notes manuscrites concernant des activités militaires. Volodymyr Zelensky a souligné lundi sur la messagerie Telegram que le SBU l’avait informé de cette tentative d’attaque et tenu au courant de la « lutte contre les traîtres » en Ukraine.

La phrase du jour

« Les nouvelles réalités territoriales doivent être reconnues, la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine (…) doivent être assurées »

Seule la capitulation de Kiev mettra fin à l’offensive russe en Ukraine, a réaffirmé lundi Moscou. « Nous sommes convaincus qu’un règlement véritablement global, durable et équitable n’est possible que si le régime de Kiev met fin aux hostilités et aux attentats terroristes », a martelé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué. Et d’exiger « la confirmation » des « fondements originaux de la souveraineté de l’Ukraine : son statut neutre, non aligné et non nucléaire ».

Ces demandes, déjà formulées par Moscou au moment de lancer son offensive militaire en février 2022, avaient été balayées par Kiev. Les propos de Maria Zakharova interviennent deux jours après que l’Arabie saoudite a accueilli à Jeddah une réunion sur l’Ukraine, invitant des délégations occidentales et des représentants des puissances émergentes proches de Moscou, sans la présence de la Russie.

Le chiffre du jour

22. C’est le nombre de prisonniers de guerre de retour en Ukraine. « Il s’agit de soldats des forces armées : deux officiers, des soldats du rang et des sergents », a indiqué le chef de l’administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak, dans un message publié sur X, le nouveau nom de Twitter. Selon lui, il y a des blessés parmi les militaires libérés.

Il n’a cependant donné aucun détail sur les circonstances de leur libération. L’Ukraine et la Russie procèdent régulièrement à des échanges de prisonniers. Kiev, comme Moscou, ne disent pas publiquement combien de soldats du camp opposé ils détiennent, après près d’un an et demi d’invasion russe.





La tendance du jour

Sur le terrain, alors que l’Ukraine reste toujours très discrète quant à sa contre-offensive, la Russie a assuré avoir avancé en trois jours de trois kilomètres vers Koupiansk, dans le Nord-Est. Une zone reprise en septembre dernier par les forces ukrainiennes et qui est confrontée à une offensive russe depuis plusieurs semaines.

« Au cours des trois derniers jours, les soldats russes ont effectué une avancée dans cette direction d’une profondeur de plus de trois kilomètres sur un tronçon de front long de 11 kilomètres », a déclaré le ministère russe de la Défense dans son bulletin quotidien. Selon la même source, il s’agit de la zone entre les villages de Vilchana et de Perchotravnevé, au nord-est de Koupiansk, une ville qui comptait quelque 26.000 à 28.000 habitants avant le conflit.

L’Ukraine avait reconnu mi-juillet être en « position de défense » dans la région de Koupiansk, l’armée russe y ayant déclenché une offensive. Depuis, Moscou assure y grignoter du terrain.