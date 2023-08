Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie frappe des bases aériennes, l’Ukraine des ponts…

06h10 : Bienvenue dans ce nouveau Live

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Depuis plusieurs jours, les regards sont une nouvelle fois tournés vers la mer Noire où les tensions vont croissant. Les attaques des deux camps s’y multiplient en effet depuis que Moscou a refusé mi-juillet de reconduire un accord négocié par l’ONU et la Turquie qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes.