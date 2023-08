Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

La Russie a annoncé avoir lancé mercredi des manœuvres navales impliquant une cinquantaine de navires et l’aviation dans la Baltique, mer essentiellement bordée par les pays de l’Otan que Moscou considère comme une menace existentielle.

Les manœuvres « Bouclier océanique 2023 » prévoient quelque 200 exercices militaires avec « plus de 30 navires et vaisseaux de combats, 20 navires d’approvisionnement, 30 aéronefs (…) et environ 6.000 militaires », a indiqué le ministère de la Défense, ajoutant que l’objectif était de « vérifier la capacité de la flotte militaire à défendre les intérêts nationaux de la Russie ».

La phrase du jour

Nous considérons qu’il est extrêmement important de ne pas permettre une nouvelle dégradation de la situation dans le pays »

Tels sont les mots de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. La dirigeante a appelé au « dialogue » au Niger, déstabilisé par un coup d’Etat survenu la semaine dernière.

Selon elle, les « problèmes africains (nécessitent) des solutions africaines » et la « menace de recourir à la force contre un Etat souverain ne contribuera pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays ». La France et l’Italie ont notamment organisé depuis mardi l’évacuation de leurs ressortissants, compte tenu de la situation à Niamey.

Le chiffre du jour

40.000. Comme le nombre de tonnes de céréales endommagées par les frappes russes qui ont visé mercredi matin sur le Danube des infrastructures portuaires ukrainiennes. « Les Russes ont frappé des entrepôts et des silos à grains, endommageant près de 40.000 tonnes de céréales attendues par les pays africains, la Chine et Israël », a affirmé sur Telegram Oleksandre Koubrakov, le ministre ukrainien des Infrastructures.

Ces dernières semaines, les infrastructures ukrainiennes portuaires de la mer Noire sont prises pour cible par Moscou. Les bombardements ont commencé depuis que le Kremlin a mis fin le 17 juillet dernier à l’accord céréalier, qui avait permis l’exportation de 33 millions de tonnes de céréales ukrainiennes, malgré l’invasion russe. Sur le sujet, Paris accuse Moscou de faire courir « délibérément » un risque sur la sécurité alimentaire mondiale.

La tendance du jour

L’Ukraine dit avoir abattu plus de dix drones dans la nuit de mardi à mercredi qui visaient Kiev. La chute de débris de drones a entraîné des dégâts matériels. Aucun mort ni blessé n’est à déplorer.

A Odessa, une autre attaque de drone a provoqué des incendies dans le port. Des bombardements jugés inacceptables par le président roumain. « Il s’agit de crimes de guerre qui affectent encore plus la capacité de l’Ukraine à transférer ses produits alimentaires vers ceux qui en ont besoin dans le monde » en coopération avec la Roumanie voisine, a indiqué Klaus Iohannis.