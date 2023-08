Guerre en Ukraine EN DIRECT : Attaque russe contre un port de la région d’Odessa, incendies en cours...

06h30 : L’Ukraine dit avoir abattu plus de dix drones russes lancés contre Kiev

Plus de dix drones russes qui visaient Kiev ont été abattus dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant des chutes de débris qui ont fait des dégâts matériels mais aucune victime, selon l’administration militaire de la ville. Des groupes de drones explosifs « Shahed » de fabrication iranienne, provenant de plusieurs directions, ont pénétré simultanément dans le ciel de la capitale. « Toutes les cibles - plus de dix drones - ont été détectées et détruites à temps », a indiqué sur Telegram Serguiï Popko, le chef de l’administration militaire.

Des débris de drones abattus ont cependant chuté sur les quartiers de Solomyansky, Golosiivsky et Svyatoshynsky. « Il y a des dégâts dans des locaux non-résidentiels et sur la surface des routes, sans destructions ni incendies sérieux », a ajouté l’administration militaire. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé la chute de débris sur plusieurs quartiers et des dégâts matériels. « Il n’y a ni morts ni blessés dans la capitale », selon lui.