Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Moscou a de nouveau été visée par une attaque de drones, dans la matinée. Un drone « a été neutralisé par (des moyens de) guerre électronique et, ayant perdu le contrôle, s’est écrasé sur le territoire » du quartier d’affaires de Moscou City, a ajouté la Défense russe. Il « a percuté la même tour de la City que la dernière fois », a déclaré le maire de la capitale Sergueï Sobianine sur Telegram. Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs fenêtres de deux bâtiments de Moscou City, le plus important quartier d’affaires de la ville, avaient été soufflées après une attaque de drones ukrainiens.

Deux autres drones ont été détruits par la défense aérienne au-dessus du territoire des districts d’Odintsovo et Narofominsk, dans la région de Moscou, a par ailleurs indiqué le ministère de la Défense russe. L’aéroport international Vnoukovo de Moscou a été temporairement fermé avant de retrouver son activité normale, a indiqué l’agence de presse publique TASS, citant les services d’urgence. Il avait également été brièvement fermé tôt dimanche lors de la précédente attaque de drones rapportée par Moscou.

La phrase du jour

Il est maintenant absolument clair que la Russie est derrière le putsch au Niger »

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podolyak a dénoncé sur Twitter le rôle de la Russie dans le coup d’Etat au Niger. Il pointe une « tactique russe standard : détourner l’attention, saisir le moment et étendre le conflit ». Rappelant le rôle du groupe Wagner au Mali et au Burkina Faso, il soutient aussi que « le Russie a un scénario mondial pour provoquer l’instabilité ».

Le chiffre du jour

25 ans. Un tribunal russe a rejeté lundi un appel de l’opposant Vladimir Kara-Mourza, maintenant sa peine de 25 ans de prison pour « trahison », un jugement particulièrement sévère en pleine répression des voix critiques de l’offensive en Ukraine. L’opposant avait été condamné en avril pour « haute trahison », diffusion de « fausses informations » au sujet de l’armée russe et travail illégal pour une organisation « indésirable ». Cette condamnation de Vladimir Kara-Mourza avait été dénoncée comme étant à « motif politique » par les Etats-Unis et comme « scandaleusement sévère » par l’Union européenne.

La tendance du jour

La mer Noire reste au cœur des enjeux récents du conflit. La Russie dit avoir repoussé une attaque de trois drones navals ayant visé ses patrouilleurs en mer Noire cette nuit. « Dans la nuit, les forces armées ukrainiennes ont tenté sans succès d’attaquer avec trois drones navals le "Sergueï Kotov" et le "Vassili Bykov", patrouilleurs de la Flotte russe de la mer Noire », a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les céréales ukrainiennes, elles, ne prennent plus la mer. Alors que la possibilité d’un accord avec la Croatie a été évoquée pour sortir le blé et le maïs par le Danube, des centaines de camions faisaient la queue près du port d’Izmaïl, sur le fleuve. D’importants volumes de céréales sont désormais dirigés vers de petits ports fluviaux de la région d’Odessa, frontalière de la Roumanie. Autrefois peu sollicités, Reni et Izmaïl ont désormais une importance cruciale pour l’approvisionnement alimentaire mondial, si bien qu’ils ont du mal à absorber toutes les cargaisons, ce qui provoque un goulot d’étranglement des camions. Ces ports sont aussi devenus des cibles : le 24 juillet, celui de Reni a ainsi été attaqué par la Russie à l’aide de drones.