Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le pape appelle Moscou à revenir à l’accord céréalier avec Kiev…

06h40 : Le pape appelle la Russie à revenir à l’accord céréalier avec l’Ukraine

Le pape François a appelé dimanche les autorités russes à revenir à l’accord qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire malgré la guerre, invoquant les millions de personnes souffrant de la faim.

« Ne nous arrêtons pas de prier pour l’Ukraine martyrisée où la guerre détruit tout, y compris le blé et ceci représente une grave offense à Dieu, parce que le blé est son don pour nourrir l’humanité et le cri de millions de frères et de sœurs qui souffrent de la faim monte au ciel », a-t-il dit après la prière de l’Angélus devant des milliers de pèlerins réunis place Saint-Pierre. « Je lance un appel à mes frères, les autorités de la Fédération russe, pour que soit rétablie l’initiative de la mer Noire et que le blé puisse être transporté en sécurité », a conclu le pape. Dans un message sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a salué cet « appel important ».