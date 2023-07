Guerre en Ukraine EN DIRECT : Moscou affirme avoir repoussé une attaque de drones ukrainiens en Crimée...

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Durant la nuit, la capitale russe a été visée par des drones. Les attaques contre Moscou et ses environs, situés à près de 500 kilomètres de la frontière ukrainienne, étaient assez rares depuis le début du conflit en février 2022, jusqu’à ce que plusieurs incursions de drones se produisent en 2023. Celle rapportée ce dimanche est la dernière d’une série d’attaques de drones, dont celle contre le Kremlin et des villes russes près de la frontière avec l’Ukraine, que Moscou attribue à Kiev.