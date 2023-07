Guerre en Ukraine EN DIRECT : « Les missiles russes ont de nouveau semé la terreur », lance Zelensky après des frappes sur Dnipro…

09h17 : Des tensions dans un autre coin du globe

Joe Biden a autorisé une aide militaire à Taïwan d’une valeur de 345 millions de dollars, a indiqué la Maison Blanche vendredi soir, au risque de provoquer l’ire de la Chine. Un responsable américain s’exprimant sous couvert d’anonymat avait cependant évoqué plus tôt vendredi des systèmes de surveillance et de reconnaissance, des munitions et autres pièces détachées et équipements divers.

Les Etats-Unis vendent des armes à Taïwan depuis des années, mais la nouvelle aide proviendra directement des stocks américains existants, à l’instar de ce qui se fait pour l’Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022.