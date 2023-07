Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Ce vendredi, deux missiles ukrainiens ont été interceptés par la défense antiaérienne russe dans le sud-ouest de son territoire. Les débris du premier ont fait au moins 15 blessés légers dans leur chute sur Taganrog, une commune proche de la frontière avec l’Ukraine. Selon Vassili Goloubev, le gouverneur de la région de Rostov-sur-le-Don où se trouve cette cité de 250.000 habitants, les blessés ont reçu « des éclats de verre ».

Taganrog est située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, sur la route menant au port de Marioupol, occupé par les forces russes à l’issue d’un siège dévastateur en 2022.

La phrase du jour

Le peuple ukrainien a longtemps été soumis à l’idéologie russe dans presque tous les domaines de la vie, y compris le calendrier julien et la célébration de Noël le 7 janvier »

Changement de calendrier. Les Ukrainiens fêteront désormais Noël le 25 décembre au lieu du 7 janvier, comme c’était le cas jusqu’alors, à la suite d’une loi promulguée vendredi par le président Volodymyr Zelensky.

Comme on peut le lire dans la notice explicative du texte voté par les députés mi-juillet, « la puissante renaissance de la nation ukrainienne se poursuit. La lutte continue et fructueuse pour son identité contribue à la prise de conscience et au désir de chaque Ukrainien de vivre sa propre vie, avec ses propres traditions, ses propres fêtes ».

Le chiffre du jour

12. L’Union Européenne a imposé des sanctions à 12 personnes et entités russes accusées d’avoir participé à une vaste campagne de désinformation orchestrée par Moscou au sujet de la guerre en Ukraine, notamment via de fausses pages Internet de médias occidentaux. Parmi les médias ciblés, on retrouve le Parisien, Le Figaro, Le Monde mais aussi 20 Minutes, qui avait déposé plainte en juin contre ces réseaux pour usurpation d’identité.

Selon l’UE, cette campagne visait à « manipuler les informations et à diffuser de la propagande » en faveur de l’invasion russe de l’Ukraine, en recourant à de « fausses pages usurpant l’identité de médias nationaux et de sites (Internet) gouvernementaux », ensuite rediffusées par des organismes étatiques russes. L’UE a indiqué avoir placé sur sa liste noire les accusés. L’inscription sur cette liste entraîne un gel des avoirs et une interdiction d’entrée sur le territoire de l’UE.

La tendance du jour

Malgré son invasion illégale de l’Ukraine, la Russie peut toujours compter sur le soutien de plusieurs pays africains, sud-américains ou encore asiatiques, dont le mastodonte chinois.

Lors d’un sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine s’est fièrement affiché vendredi entouré d’une quinzaine de chefs d’Etats africains. Le message de cette photo de famille ? Moscou, assure-t-il, entend travailler « main dans la main » avec le continent de plus d’un milliard d’habitants. « L’attention de la Russie envers l’Afrique ne cesse de croître », a ainsi vanté Vladimir Poutine, disant vouloir « construire un partenariat stratégique » avec ce continent.

La veille, le président russe avait sorti de son jeu la carte de « la diplomatie du grain », promettant de livrer gratuitement des céréales à six pays africains, au moment où ceux-ci s’inquiètent de la fin de l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes.

Moscou peut aussi compter sur des partenaires historiques tels que le Venezuela et Cuba qui ont refusé de condamner l’offensive russe en Ukraine lors du premier sommet entre l’Amérique latine et l’Union européenne à Bruxelles plus tôt en juillet.

À l’ONU, le 24 février dernier, l’Assemblée générale a majoritairement voté en faveur d’un appel à retirer les troupes russes d’Ukraine. Les habituels alliés de Moscou ont voté contre -- Biélorussie, Corée du Nord, Syrie… -- et une trentaine se sont abstenus. Parmi eux, des puissances de taille : l’Inde, acheteur privilégié de pétrole russe, et la Chine, partenaire indéfectible de la Russie.