Guerre en Ukraine EN DIRECT : Une attaque ukrainienne de drone déjouée dans la région de Moscou, affirme la Défense russe....

08h32 : Le Japon annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

Le Japon a annoncé vendredi une intensification de ses sanctions envers Moscou en raison de l’invasion de l’Ukraine, avec notamment un embargo sur les véhicules électriques à destination de la Russie.

Tokyo avait déjà gelé les avoirs de personnes et de groupes russes et interdit l’exportation de biens vers les organisations russes liées à l’armée, ainsi que l’exportation de services de construction et d’ingénierie.

Vendredi, le gouvernement nippon a élargi la liste des biens concernés par ses sanctions, pour y inclure les véhicules équipés de moteurs de 1.900 cm3 ou plus, ainsi que les voitures hybrides et électriques. Parmi les autres produits ajoutés à la liste figurent l’acier, les produits en plastique et les pièces électroniques « qui peuvent être détournées à des fins militaires », précise le Japon dans un communiqué. Ces nouvelles sanctions entreront en vigueur le 9 août.