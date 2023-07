Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

En mer Noire, là où les tensions s’accroissent entre Moscou et Kiev depuis la fin de l’accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes, les services secrets russes (FSB) ont indiqué ce jeudi avoir déjoué une attaque « terroriste » ukrainienne contre un navire militaire « transportant des missiles de haute précision ».

Dans un communiqué, le FSB a précisé avoir arrêté « un militaire de la marine russe qui avait été recruté par les services spéciaux ukrainiens » et qui transportait deux engins explosifs improvisés. L’homme est accusé d' « attentat terroriste », de trafic d’explosifs, de haute trahison et de divulgation de secrets d’État, selon le FSB.

La flotte russe de la mer Noire a été prise pour cible à plusieurs reprises depuis le début du conflit, mais les attaques se sont intensifiées ces dernières semaines. Mardi, la Russie a déclaré avoir repoussé une attaque de drone contre un patrouilleur militaire déployé au sud-ouest de Sébastopol, dans la péninsule annexée de Crimée.

La phrase du jour

La décision de la Fédération internationale d’escrime est la manifestation d’un manque total d’empathie »

La sabreuse Olga Kharlan, devenue jeudi aux Mondiaux d’escrime la première Ukrainienne à affronter une Russe en près d’un an et demi, a été disqualifiée après avoir refusé de serrer la main de son adversaire après l’avoir vaincue. Kharlan avait accepté cet affrontement sportif contre Anna Smirnova avec l’accord des autorités de Kiev.

Cette disqualification a été jugée dans la foulée d'« absolument scandaleuse » par Mykhailo Podoliak, proche conseiller de Volodymyr Zelensky. « La décision de la Fédération internationale d’escrime est la manifestation d’un manque total d’empathie » a déclaré le conseiller du président, avant de remercier la sabreuse d’avoir « dignement représenté » l’Ukraine durant la compétition.

Le chiffre du jour

6. À l’occasion du sommet Russie-Afrique, organisé à Saint-Pétersbourg, qui s’est ouvert ce jeudi, Vladimir Poutine a promis de livrer gratuitement « dans les mois qui viennent […] 25.000 à 50.000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l’Érythrée ». Cette annonce intervient dans un contexte d’inquiétude de la part de certains pays africains après la récente fin de l’accord sur l’exportation de céréales ukrainiennes.

La tendance du jour

Les jours se succèdent et les bombardements avec. Dans une nouvelle nuit de frappes russes sur la région d’Odessa, un homme a été tué et des infrastructures portuaires endommagées. Les Russes ont lancé leur attaque « depuis un sous-marin en mer Noire », a indiqué le gouverneur local, Oleg Kiper. La Russie a multiplié depuis la semaine dernière ses attaques contre la région d’Odessa.

L’armée russe a également annoncé jeudi après-midi avoir frappé « avec des armes aériennes et maritimes de haute précision et de longue portée contre des aérodromes, des centres de commandement et de déploiement des forces armées ukrainiennes, des ateliers d’assemblage et des sites de stockage de drones navals ainsi que de missiles, d’armes et d’équipements militaires » occidentaux.

Face à ces attaques, Natalia Goumeniouk, porte-parole du commandement « Sud » des forces ukrainiennes a confié à l’AFP avoir « besoin d’une défense antimissile et aérienne renforcée, puissante, moderne et capable de contrer les types de missiles que l’ennemi utilise » contre les infrastructures d’exportation de céréales dans la région d’Odessa.