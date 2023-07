Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Dans un tel brouillon d’offensive, contre-offensive et contre-contre-offensive actuel, difficile d’y voir clair… ni d’obtenir des gains importants. En pleine contre-offensive ukrainienne au sud, l’armée russe a affirmé de son côté avoir avancé au cours des dernières 24 heures de deux kilomètres dans le nord-est du pays.

La Russie a récemment lancé un nouvel assaut dans cette zone du front allant jusqu’au nord-est de l’Ukraine. Zone finale visée ? Lyman, un important nœud ferroviaire repris par les forces de Kiev en octobre dernier. Il y a deux semaines, les Russes avaient déjà assuré avoir progressé d’1,5 kilomètre vers Lyman.

La phrase du jour

Nous avons reçu une invitation et nous avons l’intention de nous rendre en Chine lors du Forum "La Ceinture et la Route" qui se tiendra en octobre. »

La déclaration de Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du Kremlin, vaut son pesant de cacahuètes géopolitiques, tant l’attitude de la Chine, tantôt neutre, tantôt un peu pro-russe, est scrutée par tous les observateurs. Un soutien ferme et appuyé du géant asiatique à la Russie est redouté comme un potentiel game-changer au conflit. Reste que pour le moment, la Chine se tient assez loin de ce conflit européen.

Le chiffre du jour

30. C’est désormais l’âge limite pour le service militaire obligatoire en Russie. Les députés russes ont voté pour une augmentation de trois ans à partir du 1er janvier 2024. Pour le moment, les citoyens âgés de 18 à 27 ans « seulement » sont appelés pour le service militaire.

La tendance du jour

La Russie est très portée sur l’international ce mardi, et on ne parle pas de son passé communiste. En plus de se rendre en Chine, Vladimir Poutine a annoncé son intention de discuter de l’Ukraine avec les dirigeants africains qu’il rencontre ce vendredi. Selon le Kremlin, « 49 pays africains ont confirmé leur participation » à la deuxième édition de ce sommet Russie-Afrique, après une première en octobre 2019 à Sotchi, sur la mer Noire.