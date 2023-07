Guerre en Ukraine EN DIRECT : Poutine rencontre Loukachenko pour la première fois de la rébellion du groupe Wagner…

09h21 : Nouvelle nuit de bombardements sur Odessa

La Russie a mené une attaque contre la ville portuaire d’Odessa dans la nuit de samedi à ce dimanche, a annoncé le gouverneur de la région, rapportant la mort d’un civil et plus d’une quinzaine de blessés, dont des enfants. Un peu plus tôt, il avait fait état d’une « attaque russe à 3h00 » (00h00 GMT). « A Odessa, 18 victimes dont quatre enfants. Quatorze personnes ont été transférées dans des hôpitaux de la ville, trois étaient des enfants », a-t-il dit, précisant que les secours étaient sur place.

Odessa, qui fait depuis janvier partie du patrimoine mondial de l’humanité, est régulièrement visée par des frappes russes. La ville a notamment vécu une « nuit d’enfer » jeudi, Kiev accusant Moscou de viser spécifiquement les infrastructures portuaires pour empêcher toute reprise éventuelle des exportations ukrainiennes de céréales.