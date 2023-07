Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Il ne fait pas bon de naviguer en ces temps en mer Noire. Vendredi matin, la Marine russe a conduit un « exercice » militaire dans le nord-ouest de cette mer, indiquant que des missiles antinavires avaient été tirés pour abattre une cible en mer. Selon le ministère russe de la Défense, des navires de la flotte russe de la mer Noire ont tiré des missiles de croisière antinavires « sur un bateau cible dans la zone d’entraînement au combat de la partie nord-ouest de la mer Noire », étendue d’eau où Moscou considère depuis jeudi les navires se rendant vers l’Ukraine comme de « potentiels bateaux militaires ». « Plusieurs zones dans les parties nord-ouest et sud-est des eaux internationales de la mer Noire ont été déclarées temporairement dangereuses pour le passage », avait ajouté Moscou.

« Les données de télémétrie et la surveillance vidéo depuis des véhicules aériens sans pilote ont confirmé le succès de l’exercice de combat. Le bateau cible a été détruit à la suite de la frappe de missile », a ajouté Moscou.

Parallèlement, dans la nuit de jeudi à vendredi, l’artillerie russe a de nouveau pilonné la région d’Odessa pour la quatrième nuit consécutive, a affirmé le gouverneur local, Oleg Kiper. « Des silos à grain d’une entreprise agricole de la région ont été touchés. L’ennemi a détruit 100 tonnes de pois cultivés et 20 tonnes d’orge », a-t-il indiqué sur Telegram, précisant que deux personnes avaient été blessées.

La phrase du jour

Les ressources colossales qui ont été "injectées" dans le régime de Kiev n’aident pas, et les livraisons d’armes occidentales, de chars, d’artillerie et de missiles non plus. »

Vladimir Poutine a estimé ce vendredi, durant une réunion du Conseil de sécurité diffusée à la télévision, que malgré les livraisons d’armes occidentales, Kiev n’obtient « aucun résultat, en tout cas pour l’instant » dans son initiative récente de contre-offensive. « Le monde entier voit que les équipements occidentaux si vantés, et soi-disant invulnérables, brûlent, et, sur le plan tactique et technique, sont même inférieurs à certains armements de production soviétique », a encore affirmé le président russe.

Vladimir Poutine a aussi estimé que les forces russes combattaient de « façon professionnelle » et « héroïque », assurant que les troupes ukrainiennes ont, elles, subi « d’énormes pertes » et que « leur capacité de mobilisation » s’épuisait.

Le chiffre du jour

8,5 %. Ce vendredi, la banque centrale de Russie (BCR) a annoncé un relèvement de son taux directeur d’un point à 8,5 %. Une première depuis février 2022, date du début de l’invasion ukrainienne. Cette annonce intervient dans un contexte d’affaiblissement du rouble qui fait craindre une accélération de l’inflation dans le pays. « Les tendances de la demande intérieure et la dépréciation du rouble depuis le début de 2023 amplifient considérablement le risque inflationniste », a souligné la BCR dans un communiqué. Malgré cela, la banque centrale maintient son objectif de ramener l’inflation à 4 % en 2024, alors qu’elle devrait atteindre, selon ses prévisions, entre 5 % et 6,5 % fin 2023.

La tendance du jour

D’après des informations de la Maison Blanche, l’armée ukrainienne a commencé à utiliser les armes à sous-munitions controversées livrées par les Etats-Unis, au moment où l’Ukraine tente de donner un nouvel élan dans sa contre-offensive contre les forces russes. Selon un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, le déploiement des armes à sous-munitions sur le front a eu lieu « à peu près au cours de la semaine dernière ». Le porte-parole a tenu à souligner que les forces ukrainiennes « les utilisent de manière appropriée. Elles les utilisent efficacement et elles ont réellement un impact sur les formations défensives russes et les manœuvres défensives » de Moscou, a déclaré le porte-parole aux journalistes.

Les armes à sous-munitions peuvent disperser jusqu’à plusieurs centaines de petites charges explosives, capables de rester non explosées dans le sol et créant un risque pour les civils après la fin d’un conflit.

Elles sont interdites par de nombreux pays, notamment européens, signataires d’une convention signée à Oslo en 2008 et à laquelle ni la Russie, ni les Etats-Unis, ni l’Ukraine ne sont parties. « En Russie, il y a une bonne réserve d’armes à sous-munitions », avait souligné le président russe Vladimir Poutine, dans une interview à la chaîne de télévision publique « Rossia-1 », diffusée dimanche, menaçant de les employer sur le front si Kiev utilisait ce type d’armement. Les soldats ukrainiens accusent déjà depuis le début du conflit Moscou d’utiliser ces munitions controversées.