Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des missiles antinavires tirés en mer Noire…

08h15 : Nouvelles sanctions du Canada, notamment contre des responsables de Wagner

Le Canada a imposé jeudi de nouvelles sanctions contre des personnalités et entreprises russes, notamment des responsables militaires du groupe paramilitaire Wagner actifs en Afrique et en Ukraine, a indiqué le gouvernement. Quelques heures avant cette annonce, le Royaume-Uni avait également annoncé des sanctions liées à des exactions du groupe Wagner en Afrique.

« Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le président Poutine et ses collaborateurs tentent d’effacer la culture et l’identité de l’Ukraine par des actions militaires violentes et injustifiables et par des efforts de propagande », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un communiqué.

Parmi les personnalités visées par les mesures figurent « des figures de proue du groupe Wagner qui ont été actives à la fois en Ukraine et en Afrique », dont Ivan Maslov, le chef de la section du groupe Wagner accusée d’avoir contribué au massacre de civils à Moura, au Mali, en mars 2022. Le Canada avait déjà sanctionné le groupe Wagner et son chef, Evguéni Prigojine.