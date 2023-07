Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Pour la troisième nuit de suite, la région côtière d’Odessa a été lourdement bombardée par les Russes. Pas moins de deux civils ont été tués dans ces bombardements ont indiqué les autorités locales. A Odessa, le corps d’un gardien d’immeuble a été « retrouvé sous les décombres » après une frappe qui a détruit « un bâtiment administratif » dans le centre et endommagé plusieurs immeubles résidentiels, selon le gouverneur de la région Oleg Kiper. A Mykolaïv, à l’est d’Odessa, « au moins cinq immeubles résidentiels ont été endommagés », a indiqué le maire Oleksandre Sienkevitch, son adjoint Anatoli Petrov précisant qu’un corps a été retrouvé. Ces frappes ont fait plus de 20 blessés, selon les différents bilans cumulés des autorités locales.

« Une nuit d’enfer pour notre peuple ! », a réagi le patron du service ukrainien des Situations d’urgence, Serguiï Krouk, l’armée de l’air ukrainienne indiquant que Moscou a lancé au total 38 missiles et drones sur les deux villes. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a de son côté « fermement » condamné ces bombardements les attaques russes contre Odessa et d’autres ports ukrainiens en mer Noire, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric, en ajoutant que la « destruction d’infrastructures civiles (pouvait) représenter une violation du droit humanitaire international »

La phrase du jour

Des dizaines de milliers de morts dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle. »

Tels sont les mots d’Alexeï Navalny pour qualifier la guerre en Ukraine. L’opposant russe déjà emprisonné était jugé ce jeudi pour « extrémisme ». Face à la Cour, l’accusation a requis vingt ans de prison contre lui. Ce jugement était l’occasion pour Alexeï Navalny de critiquer l’action de Vladimir Poutine en Ukraine. « Tôt ou tard (la Russie) se relèvera. Et il dépend de nous de savoir sur quoi elle s’appuiera à l’avenir », a-t-il ajouté, appelant à s’appuyer non seulement sur l’intelligence mais aussi la « conscience » collective. Le délibéré du jugement sera communiqué le 4 août.

Le chiffre du jour

20 milliards d’euros. L’Union européenne étudie la création d’un fonds monétaire pouvant s’élever jusqu’à 20 milliards d’euros sur quatre ans pour continuer à soutenir l’armée ukrainienne, a annoncé ce jeudi le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell. Bruxelles propose de créer une ligne budgétaire spécifique dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP), utilisée pour financer leurs fournitures d’armes à l’Ukraine et les missions militaires à l’étranger.

Ce fonds serait doté de jusqu’à 5 milliards d’euros par an, à partir de l’an prochain, afin de « transformer le soutien existant en un engagement à long terme en faveur de la sécurité et de la résilience de l’Ukraine » et de garantir à Kiev « un financement plus durable et prévisible ». Ce montant correspond à « l’évaluation des besoins et du coût de notre engagement sécuritaire à long terme envers l’Ukraine », a précisé Josep Borrell.

La tendance du jour

La situation en mer Noire se tend. Kiev a indiqué ce jeudi qu’elle considérera dès vendredi tout navire dans ces eaux se dirigeant vers les ports russes ou en territoire occupé comme potentiel « bateaux militaires », « transportant des marchandises militaires avec tous les risques associés ». Une annonce qui laisse donc présager de possibles actions militaires maritimes des Ukrainiens.

Cette décision ne vient pas de nulle part. Mercredi, Moscou avait affirmé que dès jeudi les navires se rendant vers l’Ukraine en mer Noire seront considérés comme de « potentiels bateaux militaires » et « les pays du pavillon de ces navires seront considérés comme parties prenantes du conflit ». Face à ces annonces, Washington avait averti mercredi soir que la Russie envisagerait des attaques sur des navires marchands transportant des céréales d’Ukraine en mer Noire pour ensuite accuser Kiev, a assuré mercredi un responsable de la Maison Blanche.