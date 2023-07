Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Russes ont fait pleuvoir missiles et drones sur la zone portuaire de Tchornomorsk, près d’Odessa, détruisant ainsi pas moins de 60.000 tonnes de céréales destinées à l’exportation, a indiqué le ministre ukrainien de l’Agriculture. Une frappe « délibérée » selon Volodymyr Zelensky, qui intervient 48 heures après l’annonce de non-reconduction de l’accord sur les céréales ukrainiennes.

Le Parquet général ukrainien a de son côté qualifié cet événement comme « la plus grande attaque » russe sur la région d’Odessa. Celle-ci a fait au moins 12 blessés, a ajouté son gouverneur, Oleg Kiper. Les diplomates français et allemands ont condamné ces attaques, Paris jugeant que Moscou faisait peser « un risque irresponsable sur la sécurité alimentaire mondiale ». L’armée russe, de son côté, affirme avoir visé « des sites industriels militaires, des infrastructures pour le carburant et des dépôts de munitions de l’armée ukrainienne », sans lien avec les exportations de céréales.

La phrase du jour

Sans aucun doute, cette opération sera assez difficile, longue et prendra beaucoup de temps. »

Dans un long entretien à l’AFP, le conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak est revenu sur les sujets brûlants du conflit, dont la contre-offensive lancée par Kiev. Or, la résistance des soldats russes et la violence des assauts compliquent fortement la tâche. Selon le conseiller, le frein principal à l’avancée des forces ukrainiennes est actuellement « la profondeur des champs de mines » posés pendant des mois par l’armée russe, qui va de « quatre à 16 kilomètres ». Et malgré les livraisons de ses alliés, l’armée ukrainienne est également confrontée à « des problèmes d’approvisionnement en armes », a admis le responsable, qui a estimé que « les complexes militaro-industriels [occidentaux] n’étaient pas préparés à ce type de guerre », avec une utilisation aussi intense d’armements.

Selon Mykhaïlo Podoliak, l’Ukraine a besoin de « 200 à 300 véhicules blindés supplémentaires, avant tout des chars », de « 60 à 80 avions F-16 » et de « 5 à 10 systèmes supplémentaires de défense antiaérienne » américains Patriot ou leurs équivalents français SAMP/T.

Le chiffre du jour

2.000. C’est le nombre de civils évacués en Crimée après un incendie sur un terrain militaire russe. « L’évacuation temporaire des habitants de quatre localités adjacentes au terrain militaire dans le district de Kirovski est prévue », a indiqué sur Telegram le gouverneur Sergueï Aksionov.

Deux médias russes en ligne, Mash et Baza, proches des services de sécurité russes, ont signalé que des détonations étaient audibles dans la zone depuis plus de deux heures. Selon Mash, un dépôt de munitions est en feu. Les autorités russes, notamment l’armée, n’ont pas confirmé l’explosion de munitions, ni évoqué pour l’heure de possibles causes de l’incendie. Le service de renseignement militaire ukrainien, le GUR, a de son côté démenti une revendication présentée sur Telegram comme émanant de son chef, Kyrylo Boudanov.

La tendance du jour

L’armée russe a affirmé ce mercredi avoir avancé de plus d’un kilomètre et jusqu’à deux kilomètres le long du front lors de ses « opérations offensives » au nord de la ville de Koupiansk, dans le nord-est du pays, et revendiqué la capture la gare ferroviaire de Moltchanovo.

Face à cela, les soldats ukrainiens tentent de tenir bon et de continuer leur contre-offensive. « Le mois dernier a été comme une longue journée pour nous », a raconté à l’AFP Admin, un soldat de 23 ans, dans un lieu tenu secret, près de la zone de la principale avancée des forces russes dans les dernières semaines. « Pour ce qui est du moral, nous tenons bon. Nous voulons simplement que la victoire arrive le plus vite possible », a déclaré le soldat. La capacité de l’Ukraine à réaliser une percée dans sa contre-offensive qui a débuté en juin repose en partie sur le moral de ses troupes, mais aussi sur son matériel. Or, les nouvelles armes occidentales plus performantes dont dispose l’armée ukrainienne depuis plusieurs mois ne lui ont jusque-là pas permis de modifier la physionomie du front.