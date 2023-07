Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie vise Odessa pour la deuxième nuit consécutive...

07h23 : Cuba et la Biélorussie veulent renforcer leurs relations économiques

Cuba et la Biélorussie, deux alliés de Moscou, veulent renforcer leurs relations, notamment économiques et commerciales, ont rapporté mardi des médias des deux pays à l’occasion d’une visite à La Havane du ministre des Affaires étrangères biélorusse, Sergueï Aleïnik. Lors de sa rencontre avec le vice-président cubain, Salvador Valdés, le ministre biélorusse a souligné « la dynamique positive des relations économiques et commerciales » entre les deux pays et fait part de la volonté du président Alexandre Loukachenko de les « approfondir », selon la télévision cubaine. Sergueï Aleïnik a également souligné la « cohérence totale de La Havane et de Minsk en matière de politique extérieure », selon la même source.