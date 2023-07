Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Les forces ukrainiennes ont attaqué avec des drones navals le stratégique pont de Crimée dans la nuit de dimanche à lundi, tuant deux civils selon Moscou. L’attaque ukrainienne a fait d’importants dégâts sur la section routière du pont, le seul qui relie la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par Moscou en 2014, et sert de base arrière à l’armée russe combattant en Ukraine.

L’attaque a été perpétrée par l’Ukraine, a confirmé sur la messagerie Telegram la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Deux civils, un homme et une femme qui circulaient en voiture, y ont été tués, et leur fille blessée, a affirmé dans un communiqué le Comité d’enquête russe.

La phrase du jour

Au cours de la semaine dernière, en conséquence de l’amélioration du positionnement et de l’alignement opérationnels de la ligne de front en direction de Bakhmout, [un] territoire de 7 km2 a été libéré. »

L’Ukraine a affirmé ce lundi avoir repris 18 km2 aux forces russes sur l’ensemble du territoire ukrainien en une semaine, dont 7 km2 autour de la ville dévastée de Bakhmout, tombée sous contrôle russe en mai après des mois d’affrontements meurtriers.

Le chiffre du jour

522. C’est en millions d’euros le montant du plan suédois pour aider l’Ukraine à se reconstruire. Le gouvernement suédois a présenté ce lundi un plan pluriannuel d’aides et de reconstruction dans l’optique à terme d’une adhésion à l’Union européenne. Entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027, six milliards de couronnes vont être octroyées à l’Ukraine dans le cadre d’une « stratégie historique », a déclaré Johan Forssell, ministre du Commerce extérieur et de l’aide internationale.

La tendance du jour

C’est un non ferme, au grand dam de la communauté internationale. Ce lundi, Moscou a refusé de reconduire en l’état l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes, crucial pour l’alimentation mondiale. L’accord « s’est de facto terminé aujourd’hui », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que « dès que la partie concernant la Russie sera satisfaite, la Russie reviendra immédiatement à l’accord sur les céréales ». Cette annonce intervient quelques heures avant l’expiration de l’accord à minuit (23 heures, heure française) à Istanbul.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a réagi à la décision russe, soulignant que « des centaines de millions de personnes font face à la faim » et qu’elles allaient en « payer le prix ». L’ambassadrice américaine à l’ONU Linda Thomas-Greenfield a accusé Moscou de « prendre l’humanité en otage », et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, rejointe par Londres, Paris et Berlin notamment, a condamné une décision « cynique ».

Kiev a affiché sa volonté de continuer à exporter ses céréales par la mer Noire, avec ou sans l’accord de Moscou sur la sécurité des navires. « Nous n’avons pas peur », a déclaré le président Volodymyr Zelensky, qui avait reçu au début du mois, lors d’une visite à Istanbul, le soutien appuyé du président turc Recep Tayyip Erdogan.